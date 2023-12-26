亞洲盃｜港足落實25人決選大軍　明晚離港集訓　梁氏兄弟徐宏傑因傷落選 (15:59)

港足本月14日展開為期約兩周的本地集訓後，今午確定出征人選。亞洲足協近日更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目由上屆23人增至26人，惟港足主教練安達臣在決選只挑選25人，意味或仍有1個補選席位，大軍有11人去夏有份赴印度出戰亞洲盃外圍賽，包括門將葉鴻輝、中場黃威、效力中超梅州客家的右閘茹子楠等主力。此外，球隊亦有謝家榮、潘沛軒、孫銘謙及余在言等10名杭州亞運成員。兩名新入籍兵祖連奴及史提芬彭利拿都趕上「尾班車」。

據悉梁冠聰、梁諾恆及保羅因傷落選，徐宏傑因「傷後未回復最佳狀態」；艾華則「集訓期間未展示到最佳狀態」名落孫山。而落選集訓的前隊長老將黃洋，最終未獲補選，無緣亞洲盃決賽周。

港足在阿布扎比集訓期間，將於明年1日及4日分別友賽國足及塔吉克隊，1月5日赴卡塔爾，1月10日與沙特阿拉伯隊踢亞洲盃前最後一場熱身賽。港足將於1月14、20及23日，在C組對阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊。

港足亞洲盃決賽周25人決選名單

門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）

後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧 、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）

中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）

港足亞洲盃外圍賽26人名單

門將：葉鴻輝（東方龍獅）、保羅、王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）

後衛：茹子楠（梅州客家）、劉學銘（港會）、梁冠聰、黃梓浩（東方）、羅梓駿（傑志）、徐宏傑、余煒廉、馮慶燁（理文）、杜馬思（冠忠南區）、謝家強

中場：黃威、胡晉銘、顏樂楓、迪高（理文）、黃洋（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：安永佳（廣西平果哈暸）、孫銘謙、余在言（東方）、費蘭度（傑志）、簡嘉亨（港會）

*括號內為球員現效力球會