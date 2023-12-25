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英超｜利物浦主場連和兩場　沙拿警告不能再失分　加歷查指迪亞斯續在重傷陰霾下作賽 (22:12)

曼聯眾鋒將腳頭無靈，周三（27日）凌晨英超作客般尼的次席球隊利物浦亦好不了多少，「紅軍」除了前鋒穆罕默德沙拿保持一定入球率，常規掛帥攻堅的達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯也入球寥寥。沙拿今日警告若欲重奪聯賽冠軍，便不能重蹈過去兩次主場和波失分。

利物浦今季英超18戰入37球，僅不及40球的曼城和38球的阿士東維拉，惟穆罕默德沙拿獨取12球佔「紅軍」總入球32%，剔除養傷中的迪亞高祖達及後備的加普，達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯分別只入4和3球，而且各賽事分別已12和6仗「食白果」。

紅軍名宿加歷查認為，母會仍未找到近兩季先後離隊的前鋒沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴的代替者，而迪亞斯仍在上季嚴重膝傷的陰霾下作賽。沙拿則關注紅軍主場連和曼聯和阿仙奴的整體表現道：「我們不能繼續失分，必須繼續為更好成績奮戰。」惟「埃及美斯」將會出席下月中展開的非洲國家盃，勢進一步削弱球隊攻力。

迎戰紅軍的尾二球隊般尼誓須搶分護級，同日包尾的錫菲聯主場對尾三的盧頓須拚個你死我活。至於過去7場英超只得1分的尾四諾定咸森林，明晚作客紐卡素料相當凶險，第2次帶兵的新帥紐奴不易打響頭炮。

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