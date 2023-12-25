聖誕｜球星齊賀佳節　夏蘭特化身聖誕老人　當錫向全隊送電動單車 (19:31)

曼城日前在沙特阿拉伯舉行的世界冠軍球會盃封王，達成五冠王霸業。因傷避戰世冠盃的射手艾寧夏蘭特，平安夜在社交網發布裝扮成聖誕老人，手執歐聯「大耳盃」及歐聯足球的合成照，與球迷同賀佳節，帖文在instagram獲得近190萬用戶讚好。該照片亦引起網上熱議，有網民對這名挪威隊前鋒留言，稱「聖誕夏蘭特」準備為曼城送上另一座歐聯獎盃作為禮物。

聖誕節該送什麼禮物？NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫這年挑選了一份既好玩又實用的「厚禮」。他在周日常規賽主場擊敗聖安東尼奧馬刺後，於球隊更衣室內擺滿送給全隊職球員的名牌電動單車，據報一輛價值達3000美元（約2.35萬港元）。他的隊友添夏達威、丹迪艾森等收到禮物後，已急不及待率先「試車」。

日本棒球巨星大谷翔平本月中落實轉投美國職棒大聯盟（MLB）勁旅洛杉磯道奇，並簽下一紙10年總值7億美元（約55億港元），成為世界體壇史上最貴合約。他獲道奇投手祖基利讓出17號球衣後，在聖誕前夕投桃報李，送上一輛保時捷跑車作為回禮。基利的妻子艾舒莉早前曾上載短片，作狀丟掉丈夫的17號戰衣「送舊迎新」，以慶祝大谷加盟。