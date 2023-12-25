土超︱榜首大戰再起風波　伊卡迪疑被推撞致右眼瘀黑　加拉塔沙雷質疑VAR　費倫巴治發文還擊 (17:31)

費倫巴治及加拉塔沙雷在這場土超大戰互交白卷告終，賽後同是17戰得44分分列榜首和次席，惟場內火藥味甚濃，球證出示7面黃牌之餘，全場比賽高潮在於加軍鋒將莫路伊卡迪在敵軍禁區內欲叩關之際，疑被敵衛阿歷山大迪積古從後大力推撞至撞向門柱後倒地，這名上周與曼聯扯上關係的30歲阿根廷籍球星，賽後在Instagram上載右眼瘀黑照片。

加軍及後發表聲明稱：「VAR室和26部攝影機看不到事件，我們為他們發生這種情况感到羞恥……希望有朝一天，那些令土耳其足球帶到這個地步的人會感到慚愧。」費倫巴治其後也發聲明還擊，「試圖透過球員撞擊門柱來製造受害者……我們將其留給公眾自行判斷」。隊長迪斯高認同道：「伊卡迪的頭擊中門柱，他們為沒判12碼而哭泣……典型的加拉塔沙雷，尷尬。」

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