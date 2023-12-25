明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱曼聯落實英國富商拉特克里夫收購25%股份　3億美元重建奧脫福　兩高層入主董事會 (15:45)

曼聯於英國時間平安夜（24日）發官方聲明，宣布英國富豪拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）領銜的英力士集團（INEOS），已成功收購球會25%股權，並會額外提供3億美元（約23.4億港元）未來投資重建奧脫福球場等基建，踏出「紅魔」改革換血第一步。

曼聯美籍班主格拉沙家族去年11月底宣布尋求賣盤，今年2月中截標，結果有卡塔爾王室財團及英力士集團入標，相比前者完全收購球會，今年中已傳出格拉沙家族為留在球會繼續持有股權，傾向後者的收購部分股權方案，經過3輪賣盤競價，最終卡塔爾財團在10月中傳出放棄收購，令INEOS成為唯一收購者，據報斥資12.5億鎊（約124億港元）購買同為25%比例的A股和B股。

曼聯聲明證實，INEOS主席拉特克里夫正式收購球會25%的B股，以及最多25%的A股，格拉沙家族及A類股東將獲得每股33美元的相同價格，同時額外提供3億美元投資重建奧脫福球場等設施。而作為交易一部分，INEOS將接管曼聯足球業務。包括男、女足及足球學院營運。現年71歲的拉特克里夫在曼聯官網上表示，作為生於曼徹斯特及曼聯的終身球迷，很高興能夠與曼聯董事會達成協議，委託他們管理球隊營運，「雖然曼聯在商業上的成功，確保有足夠資金來贏得在頂級聯賽上的錦標，但這潛力在近年並未得到充分釋放。我們將帶來英力士體育集團的全球知識、專業技能和人才，推動球會改進」。他又稱，將以嚴謹、專業和熱情態度迎接未來的挑戰和艱鉅工作，致力與董事會、職員、球員和球迷在內的球會每個持分者合作「我們共同目標很明確，就是希望看到曼聯回到應有位置，在英格蘭、歐洲和世界球壇的頂峰」。

此外，INEOS將持有兩個曼聯董事會席位，據報將由INEOS體育總監巴雷斯福特（Dave Brailsford）及祖安白蘭斯（Jean-Claude Blanc）出任，前者為英國單車隊前領隊及體育總監，近年在INEOS管理集團持有的法甲球隊尼斯發展；後者曾任祖雲達斯行政總裁及巴黎聖日耳門（PSG）市場主管，曾協助祖雲重返意甲，被視為曼聯未來CEO大熱人選。紅魔現任CEO李察阿諾特上月底已宣布將於本月底離任。另據報，曾在修咸頓、熱刺、德甲RB萊比錫及法甲摩納哥參與球員轉會事務的保羅米曹（Paul Mitchell），有機會成為曼聯體育總監。

聲明中亦提及，這宗股權交易仍需獲得英超賽會及監管部門批准，有報道指需時6至8周才能正式完成交易。《The Athletic》報道，在INEOS未正式掌管球隊前，這段時間領隊坦夏格的帥位將暫未受影響；《每日郵報》稱，拉特克里夫入主後清洗球員名單，包括安東尼馬迪爾、紀律欠佳的查頓辛祖，以及屬高薪一族的華拉尼及卡斯米路等。

相關字詞﹕體育 英超 曼聯 英力士集團 拉特克里夫 股權 收購 格拉沙家族 編輯推介

上 / 下一篇新聞