英超︱曼聯落實英國富商拉特克里夫收購25%股份　3億美元重建奧脫福　兩高層入主董事會 (15:45)

曼聯美籍班主格拉沙家族去年11月底宣布尋求賣盤，今年2月中截標，結果有卡塔爾王室財團及英力士集團入標，相比前者完全收購球會，今年中已傳出格拉沙家族為留在球會繼續持有股權，傾向後者的收購部分股權方案，經過3輪賣盤競價，最終卡塔爾財團在10月中傳出放棄收購，令INEOS成為唯一收購者，據報斥資12.5億鎊（約124億港元）購買同為25%比例的A股和B股。

曼聯聲明證實，INEOS主席拉特克里夫正式收購球會25%的B股，以及最多25%的A股，格拉沙家族及A類股東將獲得每股33美元的相同價格，同時額外提供3億美元投資重建奧脫福球場等設施。而作為交易一部分，INEOS將接管曼聯足球業務。包括男、女足及足球學院營運。現年71歲的拉特克里夫在曼聯官網上表示，作為生於曼徹斯特及曼聯的終身球迷，很高興能夠與曼聯董事會達成協議，委託他們管理球隊營運，「雖然曼聯在商業上的成功，確保有足夠資金來贏得在頂級聯賽上的錦標，但這潛力在近年並未得到充分釋放。我們將帶來英力士體育集團的全球知識、專業技能和人才，推動球會改進」。他又稱，將以嚴謹、專業和熱情態度迎接未來的挑戰和艱鉅工作，致力與董事會、職員、球員和球迷在內的球會每個持分者合作「我們共同目標很明確，就是希望看到曼聯回到應有位置，在英格蘭、歐洲和世界球壇的頂峰」。

此外，INEOS將持有兩個曼聯董事會席位，據報將由INEOS體育總監巴雷斯福特（Dave Brailsford）及祖安白蘭斯（Jean-Claude Blanc）出任，前者為英國單車隊前領隊及體育總監，近年在INEOS管理集團持有的法甲球隊尼斯發展；後者曾任祖雲達斯行政總裁及巴黎聖日耳門（PSG）市場主管，曾協助祖雲重返意甲，被視為曼聯未來CEO大熱人選。紅魔現任CEO李察阿諾特上月底已宣布將於本月底離任。另據報，曾在修咸頓、熱刺、德甲RB萊比錫及法甲摩納哥參與球員轉會事務的保羅米曹（Paul Mitchell），有機會成為曼聯體育總監。

聲明中亦提及，這宗股權交易仍需獲得英超賽會及監管部門批准，有報道指需時6至8周才能正式完成交易。《The Athletic》報道，在INEOS未正式掌管球隊前，這段時間領隊坦夏格的帥位將暫未受影響；《每日郵報》稱，拉特克里夫入主後清洗球員名單，包括安東尼馬迪爾、紀律欠佳的查頓辛祖，以及屬高薪一族的華拉尼及卡斯米路等。