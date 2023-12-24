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學界籃球精英賽｜女拔萃輕取青中闖4強　泳隊隊長丘琦兼戰居功　盼為女籃正名 (20:50)

全港學界精英籃球比賽今（23日）假荃灣體育館上演8強，拔萃女書院以48：25力克中華基督教青年會中學，香港路德會北角協同中學則以36：31險勝寶覺中學，兩隊皆自賽事於2015／16學年改制後首闖4強，收穫最佳聖誕禮物。

女拔萃在首階段分組賽曾以38 : 30挫青中，兩軍在8強再度交鋒，女拔萃甫開賽即取得優勢，在康穎霖連番剷籃獨得6分，首節以13：5領先。青中在次節仍未能組織攻勢兼失誤頻生，半場已落段9 ：17。女拔萃在下半場延續強勢，張鎧恩在三分線外轟入3球，丘琦亦多次在低位強攻得手，而青中隊長林卓童在末段傷出，女拔萃終以48：25力克青中，殺入4強。

女拔萃眾將難掩興奮，在哨聲響起一刻即相擁慶祝，此仗交出全隊最高的11分的丘琦，對於協助球隊締歷史殺入4強感高興，同時身為泳隊隊長的她表示：「我從小開始打籃球，雖然游泳和拯溺是我的主項，但籃球是我的興趣，我亦有很大決心去打得更好」。外界提起女拔萃，大多會想起在學界取得35連霸的泳隊，或是15連霸的田徑隊。丘琦期望今次籃球隊殺入精英賽4強後能夠正名。

精英賽4強將於明年2月3至4日移師伊利沙伯體育館舉行，女拔萃將硬撼上屆亞軍林大輝中學，後者在朱寶恩交出「雙雙」12分16籃板下，以50：27輕取浸信會永隆中學。至於裘錦秋中學（葵涌）以40：37險勝英華女學校，4強硬撼衞冕的協恩中學。

男子組方面，香港路德會北角協同中學以36：31險勝寶覺中學，隊史首闖精英賽4強，將撼拔萃男書院爭入決賽，後者以71：53擊退嗇色園主辦可藝中學。北角協同隊長黃頌文賽後直言，致勝關鍵在於鬥志，「兩隊比賽末段都體力下降，但我們每球籃板都拼命去搶，防守也不偷懶」。他亦感激教練朱耀明的鞭策，「我們不是傳統名校，我能以主力身分帶領這支不多人認識的球隊入4強，意義好大」。至於同由朱耀明執教的英華書院，以71：29大勝德信中學，晉級4強鬥漢華中學。

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