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桌球｜桌球明星挑戰賽票價880至3380元　較去年大師賽貴逾數倍　主辦方盼藉此打擊「黃牛」 (21:00)

香港國際桌球明星挑戰賽將於來年3月伊利沙伯體育館上演，賽事票價共分為港幣880元至3380元4種，票價比起去年在紅館舉行、全場爆滿的香港世界桌球大師賽（100至580港元）貴出不少。主辦方無疆界體育學院執行主席許正道表示，期望以較高票價打擊「黃牛」情况。

許正道稱大師賽獲政府資助，因此在紅館仍可定較低票價，惟這次香港國際桌球明星挑戰賽為私營機構主辦，因此票價難免較高。他又以國際邁阿密訪港友賽票價介乎港幣880至4880元，期望這次有奧蘇利雲領銜的賽事，也可以高價售票達至盈餘，「我們不只是想回本，我們是想賺錢，因為運動賽事商業化，可以做到自給自足，不是單一要求資助和補貼，才能長做長有」。

許正道表示賽事至少一半門票為公開售賣，預計在開賽前約1個月在香港城市電腦售票網發售，亦有信心會快速售罄。他續指，賽事會以表演形式進行，「我們希望這次做到一場表演賽的形式，並考慮以一棒最高度數獎金，令到球手打出一場精彩的賽事」。

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