學界籃球精英賽｜英華女子W組生死戰反勝漢華次名出線　鬥裘錦秋爭入4強 (20:12)

漢華和英華女校在女子W組皆不敵協恩中學，兩隊今場要爭勝並以次名出線。漢華開局有邱安妮及許傲悠接連突破得手，首節一度拉開15：4，但英華女校次節回勇，完半場扳平18：18。英華女校下半場緊迫防守奏效，胡曉琳和陳凱瑩接連突破，加上黃若谷多次中距離跳投得手，三人得分上雙下，以44：38反勝漢華，以次名出線8強。

英華女校眾將賽後喜極而泣，隊長陳凱瑩提到球隊日前在港島區決賽以21：35負漢華，令全隊此仗爭勝心更強，「那場決賽對我們有一定打擊，但正因這樣我們有更強動力，希望在精英賽爭勝」。英華女校明於8強撼葵裘錦秋，而衛冕的協恩則在頭場對滙基書院（大坑東）。

男子組方面，漢華憑蘇宗禧攻入全隊最高的13分，以39：34挫香港路德會北角協同中學，並以W組首名出線，8強將鬥葵裘錦秋，而聖若瑟書院則肯定出局，衛冕夢碎。

12月23日賽果

男子組

W組：漢華中學 39：34 香港路德會北角協同中學

X組：趙聿修紀念中學 40：42 嗇色園主辦可藝中學

Y組：香港道教聯合會青松中學 31：45 德信中學

Z組：寶覺中學 55：33 東華三院邱金元中學

女子組

W組：英華女學校 44：38 漢華中學

X組：培僑中學 12：40 中華基督教青年會中學

Y組：滙基書院（大坑東） 69：21 基督教香港信義會心誠中學

Z組：浸信會永隆中學 56：34 德望學校

8強賽程

女子組

時間：9時30分

對賽：協恩中學 VS 滙基書院（大坑東）

時間：10時40分

對賽：英華女學校 VS 裘錦秋中學（葵涌）

時間：11時50分

對賽：林大輝中學 VS 浸信會永隆中學

時間：13時00分

對賽：中華基督教青年會中學 VS 拔萃女書院

男子組

時間：14時10分

對賽：漢華中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

時間：15時20分

對賽：德信中學 VS 英華書院

時間：16時30分

對賽：拔萃男書院 VS 嗇色園主辦可藝中學

時間：17時40分

對賽：香港路德會北角協同中學 VS 寶覺中學

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