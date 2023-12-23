世冠盃｜曼城大勝富明尼斯首封王　成就今年五冠王霸業 (17:38)

曼城相比上場4強排出「無鋒陣」輕取浦和紅鑽，今仗改由祖利安艾華利斯任單箭頭，開賽僅40秒便由這名阿根廷國腳藉隊友尼敦阿基中圈逼搶後推前遠射中柱彈出，在門前撞入，成為世冠盃史上最快入球。

曼城27分鐘再入一球，菲爾科頓左路傳中在對手出腳攔截後改變方向入網，變成烏龍球，加上艾華利斯先在72分鐘橫傳造就菲爾科頓掃入，以及在88分鐘埋齋梅開二度，協助以4：0大勝富明尼斯，首奪世冠盃。這亦是藍月繼英超、英格蘭足總盃、歐聯及歐洲超級盃後，今年第5個錦標，今季球衣胸口下周四英超作客愛華頓起將添上世冠盃冠軍章。

除了歐洲球隊已連續11屆封王，曼城繼曼聯、利物浦及車路士後，第4隊英格蘭到球隊獲此錦標。藍月將帥更齊破紀錄，哥迪奧拿及中場高華錫成為首個在3支不同球隊四奪世冠盃的主帥及球員，亦是哥帥15年執教生涯第37項錦標；功臣艾華利斯年僅23歲已收穫世界盃及美洲國家盃等14項冠軍。

哥迪奧拿賽後為球會達到的成就感無比自豪，「贏得這個獎盃代表成為世上最佳球會，這離不開球員、教練及職員背後努力的成果。一年5個冠軍亦是其他英格蘭球隊從未做到的成就。最令我自豪的是，無論球隊贏得多少冠軍，我們總是會再次為下個獎盃而戰」。至於當選決賽最有價值球員的中場洛迪卡斯簡迪，在74分鐘被對方鏟傷而退下火線，當事人親證幸好傷勢並不嚴重，稱下仗作客愛華頓可候命。

季軍戰方面，埃及球隊艾阿里在25分鐘領先兩球下，曾被日職「紅魔」浦和紅鑽連追兩球於54分鐘扳平，藉60分鐘的烏龍球及補時8分鐘埋齋，終勝4：2摘季。紅鑽除了主帥史高沙完季離隊，今仗入球的33歲肯尼亞隊前鋒荷西簡迪亦掛靴，完成生涯最後一戰。

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