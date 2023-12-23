桌球｜桌球明星挑戰賽明年3月伊館舉行　奧蘇利雲期待再訪港獻技　首日大戰傅家俊 (16:02)

香港國際桌球明星挑戰賽由世界一哥「火箭」奧蘇利雲領銜，與英格蘭「準神」特林普、威爾斯「黃金左手」威廉斯、英格蘭的里素斯基及中國新星斯佳輝一同訪港，跟東道主球手、香港一哥傅家俊同在伊館獻技。

在兩日共6場賽事中，首日焦點落在傅家俊主場迎戰奧蘇利雲，兩人合演去年香港大師賽的決賽翻版戰，而次日重點則有傅家俊鬥首次在香港作賽的里素斯基，以及奧蘇利雲跟特林普的世界頭二之爭。據主辦方表示，賽事不設冠軍並以表演性質為主，或會以一棒最高度數獎金吸引球手打出精彩表演。

除了中國新星斯佳輝外，其餘5名參賽球星皆有出席記者會，東道主一哥傅家俊盼輕裝上陣，「我會抱輕鬆心情作賽，這次賽事是表演形式，我希望打好一點令大家看得開心，氣氛應該沒之前的賽事嚴肅」。傅家俊去年在大師賽4強轟出一棒147度，反勝「巫師」希堅斯殺入決賽，被問到有沒有信心再於主場打出「147」時，他笑言「有信心不會打147了，這交給專業的來」。

奧蘇利雲繼去年大師賽後再次訪港，他直言期待於熱情的香港球迷面前作賽，又指香港、甚至亞洲地區給予自己難以置信的支持，「我想參加最好的比賽、看到最好的觀眾、最好的場地。比起我的家鄉英國，我覺得自己在亞洲得到了更多支持。當我年輕的時候，不太在乎這些，但到我這個年紀，我想身邊有好的人及環境」。

這名48歲的世界一哥期望為觀眾送上精彩表現，他日前曾表示悶蛋球手不具觀賞性並應受罰，今日更指打球最重要是有自己的風格，「任何運動都要有獨特風格的選手，無論是高爾夫、網球還是足球，我都喜歡看刺激的，像足球的美斯、網球的費達拿、高球的『老虎』活士。即使你可能不及他厲害，但至少嘗試以令人興奮的方式打球。愈多人打出風格，整個賽事就會變得愈有趣」。他續指，不會為自己設下目標，期望享受打球時光。

票價共分成4種，由港幣880元至3380元，門票將於香港城市電腦售票網發售，售票詳情稍後於無疆界體育學院社交網及網站公布。

香港國際桌球明星挑戰賽賽程表

2024年3月25日

時間：12：00

對賽：奧蘇利雲 vs 威廉斯

時間：15：00

對賽：特林普 vs 里素斯基

時間：19：30

對賽：奧蘇利雲 vs 傅家俊

2024年3月26日

時間：12：00

對賽：威廉斯 vs 斯佳輝

時間：15：00

對賽：里素斯基 vs 傅家俊

時間：19：30

對賽：奧蘇利雲 vs 特林普

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