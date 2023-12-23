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亞洲盃｜港足元旦日阿布扎比友賽國足　潘沛軒起孖助練習賽小勝香港U23 (14:48)

香港足球代表隊續備戰下月亞洲盃決賽周，今早（23日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）踢練習賽，憑前鋒潘沛軒梅開二度，以2：0擊敗港超球隊香港U23。主教練安達臣賽後稱預定下周一、二公布26人決選大軍，並確定元旦日將會在阿聯酋集訓時友賽中國隊。

港足上周四起集訓，周一在首場練習賽以1：2反負傑志，今早續在FTC踢第2場練習賽對香港U23。賽事分3節各踢30分鐘。今日天文台錄得入冬以來最低氣溫，賽事在嚴寒天氣舉行，史提芬彭利拿等4名冠忠南區港腳因要準備明午港超而缺席，剛歸隊入籍兵米高，聯同有傷的祖連奴、勞烈斯及徐宏傑僅在場邊折返跑。

港足今仗正選改由葉鴻輝把關，防線有3名傑志球員，分別為艾里奧、周緣德及陳晉一；前場以艾華頓、安永佳及潘沛軒攻堅。港足開賽初段一貫前場壓逼令對手未能傳出半場，艾華頓多次右路發難在禁區頂施展「招牌式」射門，但未能攻破香港U23門將雲天樂的大門。

港足之後兩節改由孫銘謙任左閘，陳晉一推前任左翼。不過被香港U23於第二節取回一些攻勢，包括前鋒劉家喬曾逼甩港足中堅李毅凱的腳下球形成單刀，惟射門高出。戰至最後一節，港足終憑一次罰球傳入禁區，由潘沛軒在混戰中「執雞」射入打破僵局，這名23歲傑志翼鋒於兩分鐘後再下一城，在一次「手榴彈」界外球扔入禁區先頭槌中柱，後衝前補射得手，最終協助港足以2：0 擊敗香港U23，連同上仗對傑志，「潘沛」在兩場練習賽共入3球。

港足將於下周三離港赴阿聯酋阿布扎比集訓逾一周。亞洲足協近日更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目由上屆23人增至26人，港足主教練安達臣對此歡迎，增加了調整空間，並預定下周一、二從集訓30人中選出最終名單，承認需考慮陣中傷兵問題，包括中場黃威、後衛梁諾恆及前鋒米高均有傷，其中梁諾恆今日會照磁力共振，料未來兩天有結果。

安達臣亦確認海外集訓的3場友賽賽程，抵達阿布扎比後，下月1日先鬥中國隊，然後1月4日對塔吉克隊，5日前往卡塔爾，在1月10日對沙特阿拉伯隊。安達臣認為與國足及沙特拍跳有助備戰亞洲盃，「我們原定想約戰阿曼隊，但未能成事，最終我們接受中國隊主動邀約比賽，中國與阿曼隊具備同樣質素」。他對今場練習賽對手粗野攔截略有微言，亦讚賞潘沛是日表現，「亞運後看到他在港隊和傑志都有進步，我很高興球隊有他在陣」。

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