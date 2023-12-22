世冠盃｜曼城決戰富明尼斯　哥迪奧拿：南美球隊難以應付　警告麾下「一生只有一次奪標機會」　 (19:11)

曼城vs.富明尼斯 ViuTV 99台 周六凌晨02：00直播

由於富明尼斯擁有40歲中場菲臘比美路、37歲門將法比奧戴維臣及35歲左閘馬些路等老將，故此被英傳媒譏諷「上了年紀」，曼城主帥哥迪奧拿卻不敢苟同道：「對方隊中確有5至7名逾30歲球員，卻意味他們能完全有效地控制比賽情緒，踢球風格則源自1970、80和90年代的巴西足球，十分多的短傳，構成優秀的團隊力量，卻不失充沛體能。這是曼城從未面遇過的對手。我們必須保持自己的比賽節奏，盡量控球在腳。」

哥帥又叮囑麾下須踢好這場決賽，「我不知道我們將有否機會再次出席世冠盃決賽。今次是我第4次領軍決戰，我熟悉這賽事，面對南美球隊總是困難的」。富明尼斯教練費蘭度迪尼斯則說：「己隊已做足備戰功夫，已長時間觀察曼城的比賽，這是一支各方面都非常完整的球隊」。

菲臘比美路則說：「由於曼城擁有當今一些世上最佳的球員，所以近5年都處於最佳狀態，因此富明尼斯球員絕對不能有任何閃失。我們這仗可以做的是努力不懈，堅持有夢想和充滿信念地比賽，而且須把握每個可能出現的入球機會。」此外，世冠盃季軍戰將在今晚10時半上演，由日職球隊浦和紅鑽對埃及的艾阿里。

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