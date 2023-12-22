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籃球｜北角協同精英賽挫衛冕聖若瑟　劉家瓀末段兩轟三分球奠勝 (21:37)

全港學界精英籃球比賽今午（22日）假林士德體育館續演，香港路德會北角協同中學在男子W組爆冷以59：51擊退聖若瑟書院，明午3時將鬥漢華中學，爭取全勝以W組首名出線8強。

聖若瑟昨於次階段分組賽與漢華中學合演港島區決賽翻版戰，並以48：46險勝，這支衛冕之師面對北角協同受制對方嚴密防守，主將張家謙頭兩節更未得1分，半場落後17：22。北角協同在第3節將優勢擴至雙位數，聖若瑟有張家謙及許浩翔強攻禁區，加上杜晰哲射入三分，決勝節追至落後4分。不過，北角協同沉着應戰，劉家瓀末段連入兩球關鍵三分，領軍以59：51勝出。

射入全場最高17分的劉家瓀，對於球隊擊敗聖若瑟感高興，因報卻去年精英賽次階段一敗之仇。他透露自己在今年2月因紀律問題離隊，今年港島區D3決賽也未能上陣，「那時我的心態好差，但最後我跟大家道歉，因為好想跟隊友在精英賽圓夢」。至於X組英華書院和Y組拔萃男書院分途奏捷，拿下兩連勝肯定以首名晉級；Z組的裘錦秋中學（葵涌）則以78：27大勝東華三院邱金元中學，力保出線希望。

女子組方面，衛冕的協恩中學、由陳翊麟執教的裘錦秋中學（葵涌）和林大輝中學，以及拔萃女書院皆取得兩勝，篤定以小組首名出線。

 

12月22日賽果如下：

男子組

組別   賽果

W   聖若瑟書院 51：59 香港路德會北角協同中學 

X   英華書院 52：32 趙聿修紀念中學

Y   拔萃男書院 65：30 香港道教聯合會青松中學

Z   裘錦秋中學（葵涌） 78：27 東華三院邱金元中學

女子組

W   英華女學校 33：49 協恩中學

X   裘錦秋中學（葵涌） 59：28 培僑中學

Y   林大輝中學 62：32 基督教香港信義會心誠中學

Z   拔萃女書院 51：24 德望學校

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