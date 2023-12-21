港超︱首3個月16次VAR覆檢8成推翻判決　裁判總監認覆核時間有改善空間 (18:40)

隨着VAR在球壇使用了5年，香港足總今年終落實在2023/24年港超球季首次使用VAR，4月起展開VAR球證培訓、6月於將軍澳運動場安排大專賽事首次試行，但因未能在球季開鑼前一個月獲國際足協發批文，導致順延兩周至9月3日深水埗對均業北區才正式使用VAR，及後在大部分聯賽、高級組銀牌4強、足總盃8強以至亞冠盃分組賽都有應用。

張炎有今午在座談會公布港超首3個月使用VAR的統計數字，在35場有VAR的比賽，有16次用VAR覆檢，包括5次檢查如越位或皮球入網是否過白界的「事實決定」，以及11次球證到場邊熒幕覆核的「現場覆檢」。最終有13次VAR推翻判決，其餘3次維持原判。而場區球證及VAR球證平均覆核時間分別約2分31秒及2分16秒，相比去年底卡塔爾世界盃決賽周相關時間約1分21秒，張炎有承認港超覆檢時間有改善空間。

張炎有在會上播放VAR覆核港超比賽時不同角度的鏡頭片段，解釋部分情况涉及多個覆核，引致所需時間較長。如9月16日傑志作客理文輸第2球12碼時，先要覆核理文球員是否越位，然後再審視傑志中場奧拿斯是否犯規才判12碼。至於上月24日冠忠南區聯賽作客傑志，中堅川瀨浩太在補時階段的入球被判「詐糊」，賽後引起南區職球員不滿審核時間過長，以及球證未有解釋入球無效理由等，向足總要求了解判決過程與溝通程序是否出現問題及期望有合理解釋。

張炎有繼當日賽後再次解釋，並播放當時球證與VAR房的對話內容，當時先要審視罰球前羅素與史提芬彭利拿的碰撞會否紅牌，然後檢查南區球員杜馬思是否越位，最後才覆核球證黃偉倫指川瀨浩太入球前有手部推倒傑志球員查理史葛是否犯規，從龍門後方鏡頭看到過程，最終維持球證判決判入球無效，「最終用了約4分鐘覆核，覆檢時間可以有改善空間再快少少，希望隨着香港球證逐漸熟習VAR、溝通上再做好點去改善，不過相比時間，判決準確才是最重要」。

張炎有稱裁判小組已回覆南區，解釋上述判決無錯，並會就今次判決過程檢討，如建議球證即使判決無錯，當時應多跟場內球員溝通，再向國際足協諮詢情况可如何改善，「例如可清晰同球員講返有3個情况要檢查，而非只說睇緊」。他總結時稱VAR在港超使用這3個月未有明顯錯誤，又重申從數據未見VAR有偏袒大球會，並展望增加儀器後，將來能應付一日3賽。

港超首3個月使用VAR數據

場數：35（64）

VAR覆檢：16（26）

介入率：46%（41%）

事實決定：5（9）

場區覆檢：11（17）

改變判決及比率：13 & 81%（25 & 96%）

維持判決及比率：3 & 19%（1 & 4%）

註：括號為2022年卡塔爾世界盃決賽周數據

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