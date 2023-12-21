明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英聯盃｜利物浦破紀錄19次闖4強　高普嫌主場欠氣氛　籲「不在狀態」球迷讓出門票 (17:52)

居迪斯鍾斯今晨（21日）在英格蘭聯賽盃8強梅開二度，協助利物浦主場以5：1淘汰韋斯咸，破紀錄第19次殺入4強，將與富咸爭入決賽。這次大捷亦為「紅軍」下周日凌晨英超主場大戰阿仙奴壯聲威，但領隊高普則不太滿意晏菲路球場內氣氛不足，呼籲「不在狀態」的球迷將門票讓予其他支持者。

利物浦此役先將前鋒穆罕默德沙拿和右閘阿歷山大阿諾特列為後備；韋斯咸則先收起中場柏基達及禾特普斯。韋斯咸上半場受壓，被「紅軍」11次叩關，其中蘇保斯拉爾在28分鐘遠射得手打開紀錄，其中場拍檔居迪斯鍾斯下半場56和84分鐘兩度建功，加上前鋒加普及後備上陣的沙拿分別於71和82分鐘「士哥」，助球隊以5：1大勝在77分鐘有首席射手查洛保雲破蛋的「鎚仔幫」，亦令後者連同英超在內，近7季作客晏菲路錄得八連敗。

紅軍此仗雖有前鋒達雲紐尼斯各賽事連續11仗「食白果」，但領隊高普賽後仍非常滿意球隊的表現，只是對主隊球迷的支持程度有微言。他說：「我們需要擁躉由開賽後即刻投入支持球隊，但如果他們不在狀態，那就將門票送給其他人算了。」紅軍暫於英超排次席，以1分落後榜首的阿仙奴，兩軍將在下周日在晏菲路交鋒。

9屆英聯盃冠軍的紅軍將於下月9及23日凌晨，與富咸踢兩回合4強比賽，而另一場準決賽由車路士對英冠球隊米杜士堡。

相關報道：英聯盃｜車路士淘汰紐卡素入4強　捷比亞「雙失」成罪人

其他報道：德甲｜利華古遜歇冬前收爐戰大勝波琴　開季各賽事25戰不敗破德國球會紀錄

相關字詞﹕體育 英聯盃 英格蘭聯賽盃 4強 利物浦 韋斯咸 英超 阿仙奴 居迪斯鍾斯 穆罕默德沙拿 車路士 達雲紐尼斯 米杜士堡 編輯推介

上 / 下一篇新聞