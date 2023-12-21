英聯盃｜利物浦破紀錄19次闖4強　高普嫌主場欠氣氛　籲「不在狀態」球迷讓出門票 (17:52)

居迪斯鍾斯今晨（21日）在英格蘭聯賽盃8強梅開二度，協助利物浦主場以5：1淘汰韋斯咸，破紀錄第19次殺入4強，將與富咸爭入決賽。這次大捷亦為「紅軍」下周日凌晨英超主場大戰阿仙奴壯聲威，但領隊高普則不太滿意晏菲路球場內氣氛不足，呼籲「不在狀態」的球迷將門票讓予其他支持者。
利物浦此役先將前鋒穆罕默德沙拿和右閘阿歷山大阿諾特列為後備；韋斯咸則先收起中場柏基達及禾特普斯。韋斯咸上半場受壓，被「紅軍」11次叩關，其中蘇保斯拉爾在28分鐘遠射得手打開紀錄，其中場拍檔居迪斯鍾斯下半場56和84分鐘兩度建功，加上前鋒加普及後備上陣的沙拿分別於71和82分鐘「士哥」，助球隊以5：1大勝在77分鐘有首席射手查洛保雲破蛋的「鎚仔幫」，亦令後者連同英超在內，近7季作客晏菲路錄得八連敗。
紅軍此仗雖有前鋒達雲紐尼斯各賽事連續11仗「食白果」，但領隊高普賽後仍非常滿意球隊的表現，只是對主隊球迷的支持程度有微言。他說：「我們需要擁躉由開賽後即刻投入支持球隊，但如果他們不在狀態，那就將門票送給其他人算了。」紅軍暫於英超排次席，以1分落後榜首的阿仙奴，兩軍將在下周日在晏菲路交鋒。
9屆英聯盃冠軍的紅軍將於下月9及23日凌晨，與富咸踢兩回合4強比賽，而另一場準決賽由車路士對英冠球隊米杜士堡。
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