德甲｜利華古遜歇冬前收爐戰大勝波琴　開季各賽事25戰不敗破德國球會紀錄 (16:30)

德甲今晨（21日）完成歇冬前最後一輪賽事，今季未嘗敗績的利華古遜在主場憑前鋒柏德列舒希克上半場連中三元，領銜以4：0大勝波琴，續以4分力壓同日贏波但踢少一場的拜仁慕尼黑居首之餘，開季各賽事25戰不敗走勢，更打破由漢堡於1982／83年球季保持的德國球會開季最長不敗紀錄。
由西班牙名宿沙比阿朗素領軍的利華古遜，今仗先收起將在下月出戰非洲盃決賽周的主力前鋒邦尼菲斯，由今季首次正選的柏德列舒希克取代掛帥，結果這名27歲捷克國腳不負所託，先於30分鐘射入由自己博得的12碼，再於兩分鐘後接應隊友右路傳中射入，加上在完半場前補時1分鐘接應角球頭槌再下一城，在上半場16分鐘內大演帽子戲法。
換邊後「藥廠」續主導形勢，陣中首席射手的尼日利亞國腳邦尼菲斯後備入替舒希克後，於69分鐘建功「埋齋」，助球隊主場4球大勝波琴，聯賽16戰得42分續居首，領先同日贏波但踢少一場的拜仁4分。而利華古遜連同各項盃賽開季25戰未嘗一敗，更打破漢堡在41年前保持的德國球會最長開季不敗紀錄。
至於拜仁今晨則憑鋒將穆斯亞拿的頭槌及哈利卡尼的妙射，作客以2：1小勝禾夫斯堡。今夏來投的卡尼各賽事已攻入26球，包括聯賽的21球，續領先射手榜。賽後這名踏入職業生涯首嘗聖誕及新年假的英格蘭國腳，在社交網表示：「以很好的賽果迎接歇冬，我很喜歡在拜仁這數月的時光，期待新一年繼續與球隊一起拼命。」
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