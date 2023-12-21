德甲｜利華古遜歇冬前收爐戰大勝波琴　開季各賽事25戰不敗破德國球會紀錄 (16:30)

由西班牙名宿沙比阿朗素領軍的利華古遜，今仗先收起將在下月出戰非洲盃決賽周的主力前鋒邦尼菲斯，由今季首次正選的柏德列舒希克取代掛帥，結果這名27歲捷克國腳不負所託，先於30分鐘射入由自己博得的12碼，再於兩分鐘後接應隊友右路傳中射入，加上在完半場前補時1分鐘接應角球頭槌再下一城，在上半場16分鐘內大演帽子戲法。

換邊後「藥廠」續主導形勢，陣中首席射手的尼日利亞國腳邦尼菲斯後備入替舒希克後，於69分鐘建功「埋齋」，助球隊主場4球大勝波琴，聯賽16戰得42分續居首，領先同日贏波但踢少一場的拜仁4分。而利華古遜連同各項盃賽開季25戰未嘗一敗，更打破漢堡在41年前保持的德國球會最長開季不敗紀錄。

至於拜仁今晨則憑鋒將穆斯亞拿的頭槌及哈利卡尼的妙射，作客以2：1小勝禾夫斯堡。今夏來投的卡尼各賽事已攻入26球，包括聯賽的21球，續領先射手榜。賽後這名踏入職業生涯首嘗聖誕及新年假的英格蘭國腳，在社交網表示：「以很好的賽果迎接歇冬，我很喜歡在拜仁這數月的時光，期待新一年繼續與球隊一起拼命。」

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