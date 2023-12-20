明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜摩蘭特停賽25場後復出　絕殺上籃領灰熊挫塘鵝返勝軌 (19:50)

孟菲斯灰熊球星摩蘭特停賽25場後今早（20日）在NBA常規賽復出，結果這名星級控衛攻入全場並列最高34分，包括最後一擊上籃得手，領銜絕殺新奧爾良塘鵝，助球隊結束五連敗走勢。

摩蘭特上季兩度發生場外涉非法亮槍事件，終被聯盟罰停賽25場。這名24歲球星今終告結束禁賽期復出，正選上陣35分鐘的他攻下全場並列最高的34分，其中在第4節尾段連取6分，包括在雙方打成平手時，於最後一擊上籃壓哨得分，終領銜作客以115：113險勝同有恩格林攻入34分的塘鵝，助灰熊走出五連敗頹勢。

賽後摩蘭特笑言在最後一擊時，隊友迪士蒙班尼甚至用粗口迫自己處理該攻勢，「所以我知道自己不得不完成它」。而他亦強調自己已懂得如何面對壓力，未來會更專注在球場上爭取好成績。

另外，金州勇士今迎戰東岸一哥波士頓塞爾特人，在大部分時間落後下，憑全場攻入33分的「咖喱仔」史堤芬居里在第4節爆發獨取13分，助球隊與「綠軍」打成121：121平手，並在加時終以132：126反勝，取得三連捷。

至於密爾沃基公鹿則在主場以132：119輕取聖安東尼奧馬刺，是役攻入全場最高40分的球星李拿特，NBA生涯累積20,034分，成為聯盟歷來第51人突破兩萬分。賽後拿下五連勝的公鹿，以20勝7負續居東岸次席，追至落後塞爾特人半場勝差；反觀再吞連敗的馬刺則以4勝22負續排西岸榜尾。

其他報道：英聯盃｜車路士淘汰紐卡素入4強 捷比亞「雙失」成罪人

其他報道：桌球｜奧蘇利雲落實領銜明年3月再訪港獻技

其他報道：世冠盃｜曼城3球輕取浦和紅鑽 殺入決賽鬥富明尼斯爭首冠

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 灰熊 摩蘭特 塘鵝 勇士 史堤芬居里

上 / 下一篇新聞