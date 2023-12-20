桌球｜奧蘇利雲落實領銜明年3月再訪港獻技 (16:50)

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將於明年3月25至26日假香港伊利沙伯體育館舉行，賽會今日（20日）公布參賽名單，由世界一哥「火箭」奧蘇利雲領銜，與英格蘭「準神」特林普、「黃金左手」威廉斯、英格蘭的里素斯基及中國新星斯佳輝一同訪港，跟東道主球手、香港一哥傅家俊爭奪冠軍。一班參賽球星於本周訪港，出席周六的記者會，隨後於聖誕節期間轉戰一連4日的澳門桌球大師邀請賽。

這次是奧蘇利雲、特林普及威廉斯自去年10月的香港世界桌球大師賽後，再次來港獻技，該賽事決賽曾吸引逾8000名觀眾到紅館觀賽，創下桌球史上最多入場人數紀錄；傅家俊在4強與「巫師」希堅斯鬥到決勝局，並轟出一棒147度致勝，亦獲選為世界桌球巡迴賽（WST）的「2022年10大經典賽事」之一。至於該屆賽事冠軍，由奧蘇利雲擊敗傅家俊奪得，「火箭」當時已表明期待再次來港與球迷見面。

另外，德國桌球大師賽外圍賽昨出現爆冷賽果，丁俊暉在「中國打吡」以局數2：5負袁思俊出局，而來年將會訪港的里素斯基，則以局數3：5負英格蘭同胞舒迪，無緣正賽。至於港將傅家俊則直入正賽，將於1月底的首圈鬥「小丑」施比。

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