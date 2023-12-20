世冠盃｜曼城3球輕取浦和紅鑽　殺入決賽鬥富明尼斯爭首冠 (16:07)

曼城射手夏蘭特、中場奇雲迪布尼及翼鋒謝利美杜古雖然有隨隊赴沙特阿拉伯備戰世冠盃，但他們均因傷未癒，領隊哥迪奧拿最終未有將這3名球員列入4強大軍名單，根據國際足協賽事規定，他們因而不符合資格參加決賽，意味屆時只能在看台做觀眾。夏蘭特自本月初英超對阿士東維拉後一直養傷，哥迪奧拿確認這名挪威隊射手仍然未能參與操練；奇雲迪布尼更已因傷缺陣4個月，近日才復操，但未有足夠狀態比賽。

這場4強賽事方面，曼城排出「無鋒陣」迎戰日職球會浦和紅鑽，收起前鋒祖利安艾華利斯，由貝拿度施華聯同馬菲奧斯紐尼斯及菲爾科頓攻堅，效果不俗持續圍攻，結果在上半場補時階段打開紀錄，紅鑽中堅凱巴頓解圍馬菲奧斯紐尼斯的傳中時誤擺烏龍，令藍月半場領先1：0。

換邊後曼城憑高華錫於52分鐘接應基爾獲加的妙傳單刀破網，取得今季加盟後首個入球，以及7分鐘後貝拿度施華補射建功，終勝3：0。浦和紅鑽落敗後，將轉戰周五晚的季軍戰對埃及球隊艾阿里。哥迪奧拿賽後說，世冠盃是曼城唯一未染指的錦標，會力爭到底。

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