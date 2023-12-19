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港足｜出發亞洲盃前獲日清贊助　下月起推港足主題杯麵薯片　球員受惠感鼓舞 (18:52)

香港足球代表隊在下月中出戰亞洲盃決賽周前夕，香港足球總會今午（19日）宣布與日清食品成為港足官方贊助商及獨家食品伙伴，下月中將推出分別印有4名港足球員肖像的港足主題杯麵及薯片。

足總將於下月14至23日在卡塔爾出戰3場亞洲盃分組賽，分別對阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊，下周三離港備戰。足總今午舉行記者會，宣布日清食品將贊助港足出戰明年亞洲盃以及2026年世界盃外圍賽次圈。為提升港足在亞洲盃期間關注度，日清食品將推出印有4名港足球員肖像的主題合味道杯麵，分別為有葉鴻輝及孫銘謙的「東方」海鮮味、有黃威和安永佳的香辣海鮮味，還有印上主教練安達臣及一眾港足球員的湖池屋香辣味薯片包裝，限量版薯片將於下月5日在指定超市開售，限量版杯麵則下月12日起在各大超市及便利店有售。安達臣在記者會後更即場試食杯麵。

足總主席霍啟山稱，日清食品作為國際品牌及香港最大即食麵生產商，一直支持本地體育發展，今次獲贊助引證香港足球價值，認為在亞洲盃期間推出港足主題產品，能增加球迷體驗及市民關注，「薯片和杯麵都是平民化、大眾化的產品，全港市民可從中認識香港隊球員，從而關注香港足球」。他以商業安排未有透露合作年期，僅稱今次贊助金額將主要推動香港足球發展，同時會分配給球員資助，包括會向亞洲盃決賽周最終23人大軍獲發特別津貼，「足球要產業化一定要有商界支持」。

代表港足多年的門將葉鴻輝笑言，對自己肖像在杯面及薯片感覺新鮮，又稱在出發亞洲盃前獲大公司跟足總合作是很大鼓舞，「印象中港足和食品聯乘都是第一次，對球員都是好事，還有資源給足總發展項目，是很大鼓勵和支持」。

日清食品過去已贊助港隊參加東京奧運和殘奧，以及將續贊助明年巴黎奧運及殘奧，3年前起亦贊助香港網球運動員黃澤林和王康怡，並冠名香港多項青年網球賽。日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，港足重返亞洲盃決賽周對香港體育產業發展有重要意義，故對本地體壇的支持首次擴展到港足，希望透過飲食和運動結合，在香港推廣健康的生活模式。

此外，球王美斯領軍的國際邁阿密將於明年2月4日訪港踢表演賽，問到對手「香港隊」的陣容，霍啟山稱要優先考慮港足在亞洲盃的成績，從而再由主教練安達臣安排參賽名單。至於預定1月底及2月初舉行的省港盃，霍啟山傾向以港足U23應戰。

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