世冠盃｜富明尼斯初戰世冠　兩球淨勝艾阿里率先闖決賽 (16:56)

以今屆南美自由盃盟主身分初戰世冠盃的富明尼斯，今面對上輪淘汰東道主球隊伊蒂哈德的艾阿里，雙方甫開賽便鬥攻，全場合共多達32次攻門，惟把握力欠銳下半場互交白卷。直至71分鐘，富明尼斯由翼鋒艾利亞斯射入由名將馬些路博得的12碼開紀錄，並於90分鐘由另一翼鋒約翰堅尼地在禁區內輕鬆射入「埋齋」，終以兩球淨勝艾阿里，率先躋身決賽，將與明晨曼城與浦和紅鑽的勝方，於周六凌晨決戰爭冠。

富明尼斯目前陣中有多名老將，包括巴西前國腳的35歲後衛馬些路及34歲中場甘素，而另一後衛菲臘比美路更以40歲之齡寫下世冠盃最老上陣紀錄。不過，身兼巴西暫代領隊的富明尼斯主帥費蘭度迪尼斯則認為：「老將多反而幫助己隊取得成績，他們擁有所需要的經驗，當你看到馬些路這仗的表現，便已一清二楚。」而馬些路則指自己若有心有力，仍會全力在球場上奔馳，「己隊現時新舊融合得不錯，我亦希望在場上能多幫助小將們成長」。

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