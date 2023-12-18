世冠盃｜曼城抵沙特備戰浦和紅鑽　夏蘭特迪布尼隨隊上陣成疑　改制後首屆世冠盃2025夏天舉行 (21:39)

上季「三冠王」曼城的成績自上月中開始走下坡，各賽事近8仗3勝4和1負，英超排名也跌至第4，在世冠盃遇上日前已淘汰墨西哥球隊利昂的浦和紅鑽或有暗湧。主帥哥迪奧拿抵達沙特後說：「我們喜歡參加世冠盃，有機會成為世界冠軍是好事。」惟暫仍未知道缺席過去3仗的夏蘭特，能否與奇雲迪布尼一起復出。

此外，沙特聯總監伊文拿路透露有意招攬迪布尼，據報32歲的他目前身價為6000萬鎊（約5.9億港元）。另據英國傳媒報道，該名比利時國腳在英國曼徹斯特市的豪宅於當地時間上周六被賊入屋破壞，幸事發時其妻子和3及兒女不在家中。

至於另一場世冠盃4強將在明晨率先上演，由南美洲代表的巴甲球隊富明尼斯，面對非洲代表的埃及球會艾阿里。

另外，國際足協今晨宣布首屆世冠盃將於2025年在美國舉行，比賽日期是6月15日至7月13日，32支參賽球隊會分別8個小組各有4隊角逐，每組首、次名出線16強。球隊數目分布方面，撇除東道主球隊外，歐洲及南美洲分別是12隊和6隊；非洲、亞洲和中北美洲各4隊，以及大洋洲1隊。值得一提的是，過去3季歐聯盟主曼城、皇家馬德里和車路士，以及今季冠軍均可參賽，而在歐洲足協排名榜的前列球隊巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、國際米蘭、波圖及賓菲加也已入圍。

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