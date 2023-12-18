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亞洲盃︱港足練習賽反負傑志　黃洋踢足全場做對手　未放棄決賽周機會 (19:02)

香港足球代表隊正備戰亞洲盃決賽周，今午（18日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）與港超球隊傑志踢練習賽，最終在潘沛軒「倒戈」先開紀錄，下半場連失兩球反負1：2。

港足在下周三離港到阿聯酋集訓前，本周會踢兩場練習賽對港超球隊，分別今午對傑志及周六早上對香港U23。港足有8名傑志球員入選，今仗有艾里奧、陳晉一、陳俊樂及潘沛軒4人正選「倒戈」，起用謝家榮把關，後防其餘兩人為李毅凱及茹子楠，還有中場陳肇鈞和余在言，以及前鋒艾華頓和安永佳；傑志正選則有落選港足集訓決選的老將黃洋及翼鋒費蘭度。

賽事在略有細雨舉行，雖是練習賽，惟雙方都不錫身不乏埋牙場面。港足約30分鐘由潘沛軒近門先開紀錄，半場領先1：0，換邊後港足除了門將，先後換了其餘10人，包括剛入籍趕上「尾班車」的冠忠南區前鋒史提芬彭利拿，首披港足球衣落場，惟攻門欠奉，結果港足在下半場被「藍鳥」前鋒迪美路夫扳平，加上早前宣布退出港足的中堅羅素頭槌攻門，謝家榮屙蛋失守，終反負1：2。

港足前隊長黃洋今仗以對手身分與港足對賽，更踢足全場。對於參加亞洲盃的機會，「大哥」稱「平常心但未放棄」，「身邊人叫我唔好放棄，叫我等到最後。傑志教練團好主動想幫我，覺得我落選港隊唔抵，因為他們日日對住我，覺得我狀態完全無問題，所以今場特意讓我踢足，意思給安達臣看我可否應付到90分鐘比賽」。這名40歲港足前隊長笑言計算過，今次該是13年後再次與港足踢練習賽，又解釋因傑志需要他而季初拒外借，「季初朱sir（前主教練朱志光）想留我，覺得球隊賽程頻密，需要我這些有經驗的球員在陣。除非傑志不留用，我才會考慮外借或轉會，所以其實自己決定留隊時，已考慮過在傑志踢得少，有可能踢唔到亞洲盃決賽周」。

港足主教練安達臣表示，練習賽勝負非重要，希望熟習對強隊的比賽強度及節奏，而賽果證明要透過更多訓練，令球隊踢得更主動、球員在體能及進攻方面要再加強，又確認下場練習賽將輪到葉鴻輝把關。他透露有6至8人仍有傷在身，包括中場黃威及今未有上陣的入籍兵祖連奴等，另一入籍前鋒米高則將於周四歸隊。

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