歐霸｜淘汰圈附加賽抽籤出爐　羅馬連續3季歐戰遇飛燕諾 (20:39)

羅馬今屆歐霸在G組被捷克的布拉格斯拉維亞力壓，僅以次名出線，未能取首名直入16強，須轉戰淘汰圈附加賽。結果這支由名帥摩連奴領軍的意甲球會，與在歐聯E組出局、以第3名身分轉戰歐霸的飛燕諾，在淘汰圈附加賽「冤家路窄」，亦是雙方連續3季在歐洲賽碰頭。上季羅馬在歐霸8強首回合先負飛燕諾0：1後，次回合大勝4：1反勝晉級，最終戰至決賽才互射12碼不敵西維爾飲恨奪亞；而前季羅馬則在首屆歐協聯決賽以1：0小勝飛燕諾封王。

此外，力壓紐卡素取歐聯F組第3轉戰歐霸的另一意甲勁旅AC米蘭，則在附加賽遇上法甲的雷恩；至於亦在歐聯力壓另一英超球隊曼聯轉戰歐霸的土超班霸加拉塔沙雷，則面對布拉格斯拉維亞。淘汰圈附加賽首回合將於當地時間明年2月15及22日分別上演首、次回合，晉級後將躋身16強。

歐協聯方面，近期復勇在荷甲重返前列的阿積士，將在淘汰圈附加賽面對挪威的波杜基林特；西甲的貝迪斯則遇克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模；前季歐霸盟主的德甲球會法蘭克福將鬥比利時的聖基萊斯聯。這項賽事將與歐霸淘汰圈附加賽同期舉行，勝出者將殺入16強。

歐霸淘汰圈附加賽對碰

飛燕諾（荷）vs.羅馬（意）

AC米蘭（意）vs.雷恩（法）

朗斯（法）vs.弗賴堡（德）

年青人（瑞士）vs.士砵亭（葡）

賓菲加（葡）vs.圖盧茲（法）

布拉加（葡）vs.卡拉巴克（阿塞）

加拉塔沙雷（土）vs.布拉格斯巴達（捷）

薩克達（烏）vs.馬賽（法）

註：前者先主場；首回合於當地時間明年2月15日舉行；次回合則在明年2月22日舉行，8支晉級球隊將躋身16強

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