歐聯｜曼城阿仙奴16強抽上籤　PSG避勁旅遇皇蘇 (19:33)

歐聯分組賽首名出線的曼城遇哥本哈根表面上可秤先，但哥軍在分組賽與拜仁慕尼黑兩次交手分別和波及僅以1球落敗，碰曼聯亦1勝1負並不失禮，或可對「藍月」構成威脅，甚至成為曼市球隊剋星。另一英超勁旅阿仙奴則抽中波圖，兩軍過往曾在歐聯多次交手，「兵工廠」取得3勝1和2負稍佔上風。

至於驚險以次名出線的PSG，則避開一眾勁旅，抽中西甲「黑馬」皇家蘇斯達，看點會是一對馬略卡舊隊友韓國隊的李康仁與日本隊的久保建英狹路相逢，上演「日韓美斯」對決。

此外，近期走下坡的上季西甲冠軍巴塞隆拿對陣上屆意甲盟主拿玻里料難輕鬆，馬德里體育會碰國際米蘭的焦點是前者教練施蒙尼領軍倒戈，這名阿根廷隊名宿球員時代曾在1997至99年為國米賣力。至於14屆冠軍皇家馬德里的對手是RB萊比錫，拜仁及多蒙特則分別對拉素和燕豪芬。

歐聯16強對碰形勢

波圖（葡）vs.阿仙奴（英）

拿玻里（意）vs.巴塞隆拿（西）

巴黎聖日耳門（法）vs.皇家蘇斯達（西）

國際米蘭（意）vs.馬德里體育會（西）

燕豪芬（荷）vs.多蒙特（德）

拉素（意）vs.拜仁慕尼黑（德）

哥本哈根（丹）vs.曼城（英）

RB萊比錫（德）vs.皇家馬德里（西）

註：前者先主場；首回合分別於當地時間明年2月13至14及2月20至21日舉行；次回合則在明年3月5至6及3月12至13日舉行

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