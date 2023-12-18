英超｜雙紅會和氣收場　雲迪積克批曼聯表現消極　達洛治投訴過激被逐 (15:28)

利物浦上季英超在晏菲路球場以7：0大炒曼聯締造經典一戰，今仗多達57158人入場，為紅軍近60年最高入場人數比賽。相比曼聯剛於歐聯分組賽包尾出局，加上有中堅哈利馬古尼等眾多傷兵缺陣、隊長般奴費南迪斯停賽，要由中場麥湯米尼改戴隊長臂章；利物浦有多名主力在上周中歐霸分組賽避戰，養精蓄銳迎接大戰，賽前被看高一線，但一眾紅軍球員在這場雙紅會發揮水準之下，連番攻門都未能考驗曼聯中堅華拉尼與門將奧拿拿率領的防線。

利物浦全場控球率達68.3%，射門多達34次但只得8次中龍，包括穆罕默德沙拿有6次攻門，以及阿歷山大阿諾特於66分鐘後上撞射僅柱邊出界；反觀曼聯全場6射僅1中，上半場更未有中龍，但反擊頗有威脅，前鋒海倫於67分鐘突入禁區起腳，被紅軍門將艾利臣比加擋出。94分鐘紅魔右閘達洛治激動不滿一次界外球判決，被球證奧利華連出兩張黃牌變成紅牌驅逐離場，最終雙方互交白卷踢成0：0，各得1分。

曼聯今季英超首次打和後，令利物浦終止各賽事主場11連勝走勢，成為今季首隊在晏菲路取分而回。華拉尼全場多達15次解圍，包括9次頭槌解圍、3次攔截及2次封阻，當選賽事最佳球員；奧拿拿亦有8次撲救。

利物浦賽後17戰38分，被主場2：0擊敗白禮頓的阿仙奴，多1分搶走榜首。紅魔17戰28分排第7，落後第4曼城6分。紅軍今仗射門多達34次，在歷來射門次數最多但未有入球的英超賽事中，僅次於2016年10月曼聯對般尼多達38次攻門。

中堅華基爾雲迪積克賽後批評曼聯表現消極，「我們主導賽事創造不少機會，只有一支球隊在努力爭勝。對手為取得1分而興奮，我們對只有1分感失望」。不過他承認球隊是役的射門過於輕率，「有時本來有空位可傳給隊友，卻做錯決定」。領隊高普亦不滿未能入球，並讚曼聯表現，「我們在比賽佔盡優勢，但有時踢得有些急進，射門次數這麼多，理應有更多中龍，這就是我們的失誤，而且曼聯的防守充滿鬥志」。

曼聯領隊坦夏格賽後則為球隊表現感自豪，「今仗證明了球隊實力，如果每場比賽都能這樣，我們就是一支難以被擊敗的球隊」。對於達洛治補時連領兩黃被逐，坦夏格僅稱交由外界評論。

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