英超｜盧頓隊長心臟驟停現情况穩定　征般尼茅夫腰斬　領隊哭訴：對方健康最重要　　 (22:21)

盧頓會方在比賽取消後發出官方聲明，證實洛克爾「當時在球場作賽期間心臟驟停，但經過軍醫迅速治理後，洛克爾在場內已經恢復知覺。他現時在醫院留醫，情况穩定，正與家人一同接受進一步的檢查」。至於賽後向球迷致意時一度眼泛淚光的盧頓教練艾華斯，賽後直言「此刻洛克爾的健康，比起球會任何事都更加重要」，他同時也向雙方的職員及軍醫致謝。

洛克爾今年5月代表盧頓出戰升班附加賽決賽期間，已曾突然在場上昏倒，之後他曾經進行心臟手術，6月時獲醫生證明可以繼續在英超作賽。惟隨着這次再度出現心臟驟停，其職業生涯很大機會蒙上陰霾。雖然現時分別效力曼聯及基羅納的基斯甸艾歷臣、戴利白蘭特，皆曾經歷作賽期間心臟病發，康復後仍能在最高水平賽事作賽，惟驗出心律不正的阿古路則要被迫掛靴，至於喀麥隆中場科爾及西班牙新星佩亞達，更屬心臟病發戰死沙場的悲劇例子。

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