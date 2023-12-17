西甲｜巴塞和波落後基羅納6分　格連活特傳射助基達菲派3蛋　西維爾再炒教練 (21:55)

巴塞隆拿今仗仍以翼鋒祖奧菲歷斯及拉芬夏比洛尼，支援中鋒羅拔利雲度夫斯基攻堅，惟兩軍半場互無紀錄；下半場55分鐘，巴塞中場法蘭基迪莊高波吊入禁區，拉芬夏比洛尼接應下即傳交予無人看管的祖奧菲歷斯打開紀錄，戰至70分鐘，華倫西亞中場曉高古拉蒙在禁區頂推順射掛網波，最終亦以這入球逼和巴塞1：1，為主隊搶回1分。

近兩輪失掉5分的巴塞，在多賽1場下分別落後基羅納6分，同時比次席的皇家馬德里少4分。近日傳出帥位不穩的巴塞教練沙維說：「我們需要對自己有更高要求，無論是傳球或射門，球員們的效率都不足夠，今天的情况非常糟糕！」而昨日以0：2敗走畢爾包的馬德里體育會，未能因巴塞失分殺上前3，目前仍守在第4。

另一方面，今季久沉兼在歐聯墊底出局的西維爾，在今晨西甲主場遭基達菲大炒3：0後排在聯賽榜16位，球隊隨即將10月才接替文迪列巴掌帥的烏拉圭教練迪亞高阿朗素革職，阿朗素領軍西甲8場只得5和3負的不勝成績，他僅在西班牙盃鬥低組別球隊艾斯托加體育會時，為西維爾取得一勝，令西維爾不足半季已兩度辭退教練，球隊目前未公布接任人選。值得一提的是，今戰基達菲的贏波功臣，是先助攻再於完場前射入12碼的曼聯借將格連活特，這名22歲前鋒在西甲已收穫3個入球及4次助攻。

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