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NBA｜馬刺挫湖人結束18連敗尷尬紀錄　活塞連輸22場寫隊史 (18:13)

西岸榜尾聖安東尼奧馬刺今（16日）於NBA常規賽有7人得分上雙，在主場以129：115擊敗洛杉磯湖人，報前日一敗之仇之餘，亦結束自上月初以來18連敗頹勢。至於東岸榜尾的底特律活塞則作客大敗予費城76人，吞下刷新隊史最長的22連敗。

今季平均年齡最輕的馬刺，即使有應屆選秀狀元的法籍超新星雲班耶馬表現突出，但整體實力及經驗不足下，近期寫下隊史最長的18連敗紀錄。不過，馬刺今在主場面對有勒邦占士復出、但同時有安東尼戴維斯休戰的湖人，首節便奠定重返勝軌基礎，以42：22大幅領先，其中是役攻入個人生涯最高36分的後衛迪雲華素爾包辦當中的10分，最終球隊合共7人得分上雙，終以129：115擊敗湖人，報前日同在主場的敗仇之餘，亦結束連敗頹勢。

賽後華素爾笑言：「這明顯不是一場普通的勝利，對我們意義很大，你從球迷們的喝彩聲便明白。」而雲班耶馬亦指球隊正在漸漸進步，又稱此役感覺像是自己的首場季後賽一樣。賽後馬刺以4勝20負續排西岸榜尾，湖人則以15勝11負排第8。

東岸方面，活塞作客以92：124大敗予76人，連續吞下22場敗仗，同時刷新隊史及聯盟單季最長連敗紀錄。

另外，孟菲斯灰熊球星摩蘭特因上季兩度亮槍事件被罰停賽25場，如今即將復出的他昨在記者會亮相，並坦言「那些不堪的日子已過去了，身邊人的支持幫了我不少，我在這段（停賽）時間獲益良多，對我未來的人生亦很重要」。

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