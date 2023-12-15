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網球｜卡查洛夫月底參戰ATP香港公開賽　期望新一年打響頭炮　為澳網熱身迎新賽季 (22:25)

中銀香港網球公開賽本月31日至來年1月7日將於維多利亞公園舉行，為本港睽違21年再辦男子職業網球（ATP）巡迴賽。屆時將參賽的世界排名第15俄將卡查洛夫，今晚（15日）與香港傳媒進行視像訪問，透露這次將是其第2次訪港，希望藉着此賽事為下月中展開的澳洲公開賽做好準備。

27歲的卡查洛夫指出，自己在青年球手時期曾逗留香港3天，對這城市印象良好，「我很享受在香港的城市氛圍，即將首次在這裏比賽，亦是2024年首擊。我現在已為新賽季加緊備戰，尤其是首項大滿貫的澳網，很期待來香港，為新一年打響頭炮」。

卡查洛夫今年曾在澳網闖進4強，追平個人大滿貫男單最佳成績；另在法網打入8強。他形容目前處於生涯顛峰，希望新球季再接再厲，「在大滿貫賽事中，我希望如過去兩年一樣展現競爭力。此外，我希望能再嘗在ATP1000賽奪冠的滋味」。俄羅斯及白俄羅斯運動員獲准以中立身分參與明年巴黎奧運，作為東京奧運男單銀牌得主，他稱目前尚未確定能否參賽，但若有機會仍希望再度衝擊獎牌，「奧運是很重要的賽事，但現在只有11名其他項目的選手獲國際奧委會批准參賽，現在還有很多未知數，再看看有沒有機會吧」。

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