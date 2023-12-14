羽毛球｜鄧謝配年終賽次仗反負韓國組合　兩戰皆北提早出局 (21:45)

鄧俊文／謝影雪昨於年終賽首擊力戰下不敵「世一」的國家隊組合鄭思維／黃雅瓊，今於次仗面對韓國組合徐承宰／蔡侑玎的賽前，因同組的「鄭黃配」再挫另一韓國組合金元昊／鄭娜銀，令是役變成延續出線希望的生死戰。「鄧謝配」在現場球迷打氣聲中首局以21：17先拔頭籌，次局初段已被拉開下，雖一度面對局點時連追5分，但仍負13：21；決勝局二人雖一直領先至末段，但在領先18：16時連失5分告負，終以局數1：2反負，提前一輪篤定出局，無緣4強，明日將在小組末輪對金元昊／鄭娜銀。

女單方面，世界一姐的韓籍星將安洗瑩今在A組次仗以直落兩局擊敗印尼隊的瑪莉斯卡東宗，1勝1負暫居第3，明日將與亦勝負各一的同胞金佳恩爭出線，後者今直落兩局不敵中華台北隊名將戴資穎，亦令兩戰全勝的「小戴」出線在望。至於B組國家隊的世界二姐陳雨菲，則與西班牙名將馬蓮同樣兩戰全勝提早篤定出線。

至於世界一哥的丹麥隊星將安賽龍，今在男單A組次仗以直落兩局擊退日籍世界二哥奈良岡功大，1勝1負暫居第3，明與兩戰全勝居首的印尼球星基丁安東尼爭出線。

此外，日本女雙組合松本麻佑／永原和可那今在A組次仗面對國家隊的劉聖書／譚寧，因永原在比賽中途被球擊中傷及右眼，在被追平局數1：1後決定退賽。

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