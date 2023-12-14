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名宿訪港︱賀歲盃相隔5年復辦　托迪華朗領銜明年2.13大球場鬥陳肇麒陳偉豪等經典港將 (17:05)

賀歲盃相隔5年再次復辦，今午（14日）落實於明年2月13日大年初四於香港大球場上演，由世界明星隊對香港明星隊，屆時10多位外國球星名宿訪港，包括托迪、史奈達、華朗及馬特拉斯等意甲名將，將與陳肇麒及陳偉豪等香港經典球星較量。

賀歲盃因應疫情停辦了4屆，今舉行記者會宣布明年復辦，由「FWD富衛保險」冠名贊助、中國香港足球總會協辦，將於明年2月13日下午5時在香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊，票價介乎180至980元，預定本月底或下月初於指定網上平台開售。

主辦單位先公布世界明星隊13名球星，包括叱咤意甲球壇的「羅馬王子」托迪、華朗、史奈達、馬特拉斯、施薩索拉斯，還有佩奧爾、文迪達、摩連迪斯、希比亞、占士及卡維奴等西甲或英超名將。主辦賽事的ProEvents主席金偉明透露，上述僅為約七成名單，會在售票前公布多4、5人，目標最終有17、18位海外名宿來港參賽，並計劃屆時安排名宿參與足球訓練班及贊助商活動等，「公開操練就未必有，因為他們都唔需要操練了」。

至於香港明星隊陣容亦星光熠熠，除了今午出席記者會的港足前隊長陳偉豪、現役門將葉鴻輝及中場梁振邦，陳志康和唐建文，名單上還有「陳七」陳肇麒、李健和、歐偉倫、山度士及范俊業等港足名宿。陳志康笑言這支香港明星隊有多名前香港足球先生，「我們陣容在足球先生數目上比對方多，先贏一仗」。陳偉豪稱賀歲盃闊別已久，且今屆戲碼有吸引力，「之前有幾屆賀歲盃只是港隊對港聯，真的唔太吸引，今次相比顯得隆重其事，尤其經過疫情，好需要這些賽事凝造節日氣氛」。豪哥又稱屆時會踢得進取點「入返佢地波」，「我會現場示範平時足球班教學生的技術，因為現在大部分學員無親眼睇過我踢波，機會難得，而且今次之後都唔知仲有冇機會睇我在大球場踢波」。

香港明年初將有3場名宿或外隊訪港，先是1月20日有奧雲、史高斯及費高等逾20名宿參加的「世界足球傳奇盃」；然後是明早11時開始網上售票、萬眾矚目的美斯於2月4日領銜國際邁阿密訪港。金偉明稱不擔心被分散焦點，「世界足球傳奇盃較重娛樂性質，想看美斯等超級球星的可看國際邁阿密那場，賀歲盃壓軸於農曆新年舉行，節慶期間總有吸引力」。金偉明有多年辦外隊訪港友賽經驗，他透露籌辦這次賀歲盃已有逾年，受疫情影響而多次未能成事兼持續轉變名單，「新年期間要令賀歲盃星光熠熠，在現時亞洲賽季，一定是找退役不久而仲踢得的外國球星名宿」。

足總主席霍啟山形容香港未來兩個月為「足球嘉年華」，期望國際及本地球星雲集能在港刺激足球氣氛，又強調上述3場賽事均經過與政府等多方協調，才能在大球場舉行，「這些球員或球隊其實不一定要來香港，有很多其他選擇，所以與合作伙伴花了很多努力才爭取到成事，我們要面向世界」。然而，霍啟山及金偉明均拒絕透露今次辦賽成本金額。

賀歲盃上次為2019年2月安排了日職鳥栖砂岩、中超山東泰山及澳職奧克蘭城，聯同港超球員組成的賀歲盃選手隊4隊參賽，當年有兩大球星費蘭度托利斯及費蘭尼來港，賽前曾聚首珍寶海鮮舫晚宴，「費托」更在大球場兩度上陣都有入球。

「FWD富衛保險賀歲盃」資料

比賽日期：2024年2月13日下午5時

地點：香港大球場

賽事：世界明星隊vs.香港明星隊

票價：180至980元

售票：預定本月底或下月初於FWD MAX生治體驗平台（fwdmax.fwd.com.hk）開售

世界明星隊陣容（首批公布）：托迪、華朗、史奈達、馬特拉斯、施薩索拉斯、佩奧爾、文迪達、摩連迪斯、堤亞高文迪斯、希比亞、占士、卡維奴、施維斯達

香港明星隊陣容：陳肇麒、陳偉豪、葉鴻輝、梁振邦、李健和、歐偉倫、山度士、陳志康、范俊業、唐建文、文彼得、李偉文、李康廉、朱兆基

相關字詞﹕體育 賀歲盃 托迪 華朗 陳肇麒 陳偉豪 名宿 編輯推介 史尼達

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