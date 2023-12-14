明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜PSG逼和多蒙特壓米蘭奪次名　紐卡素曼聯齊小組墊底寫英超歷史 (17:32)

巴黎聖日耳門（PSG）今晨（14日）在歐聯「死亡F組」最後一輪，作客以1：1逼和賽前已提早出線16強的多蒙特，賽後與作客以2：1反勝紐卡素的AC米蘭同是6戰得8分，卻藉較佳對賽驚險地以次名晉級。主帥安歷基警告沒有對手願意下圈碰PSG。另外，「喜鵲」與A組曼聯破天荒成為兩支在同一屆歐聯分組賽包尾的英超球隊。

多蒙特上輪提前在歐聯F組脫穎而出，餘下賽前手持7分的PSG，以及同樣落後兩分的AC米蘭和紐卡素均有機會出線。PSG於51分鐘被「蜂兵」前鋒艾迪耶美的入球淋下一盆冷水，但PSG在5分鐘後便憑新星中場沙利艾美利建功，並令17歲零280天的他，成為歷來在歐聯「士哥」最年輕的法國籍球員，終助PSG以1：1打和多蒙特完場。

至於同懷着必勝之心作賽的紐卡素及客軍AC米蘭一役，主隊有中場祖連頓於33分鐘勁射死角打開紀錄，但及後被米蘭翼鋒基斯甸普列錫及卓古斯分別在59和84分鐘破門，終令「喜鵲」反負1：2，賽後續得5分包尾。米蘭則雖與PSG同得8分，卻因之前主、客場對PSG分別贏2：1和負0：3，對賽欠佳下無緣出線，將轉戰歐霸淘汰圈附加賽，教練皮奧利說：「球隊對結局失望，我們值得獲得更多。己隊知道這是一個非常難踢的分組賽。現在的目標是為奪得歐霸冠軍而全力以赴。」

PSG主帥安歷基則說：「球隊仍生還，沒有球隊願意下圈遇上我們。不過我們要在淘汰賽前努力自強，尤其作客方面。」功臣沙利艾美利則說：「我們為出線而高興，但其實可以做得好一點。足球比賽就是這樣，皮球有時總沒法進入網窩。」紐卡素領隊艾迪賀維說：「球員表現得很勇敢，製造了一些埋門機會，踢了一場好波，這結果委實令人沮喪。」

紐卡素賽後續得5分，破天荒與A組曼聯成為兩支在同屆歐聯分組賽包尾的英超球隊，而「紅魔」亦曾在2005／06年球季墊底，曼城及布力般流浪則分別在2012／13年和1995／96年球季敬陪末席。此外，紐卡素昨仗再有捷比亞及安東尼哥頓傷出，令傷兵增至12人，增添周六晚主場迎戰富咸錄得英超三連敗的機會。

歐聯16強將於香港時間下周一晚7時抽籤。

其他報道：亞洲盃｜港足展開兩周本地集訓　新入籍兵祖連奴肥彭亮相　安達臣：天大喜訊

相關字詞﹕體育 歐聯 多蒙特 巴黎聖日耳門 安歷基 歐霸 AC米蘭 紐卡素 16強 編輯推介

上 / 下一篇新聞