歐聯｜PSG逼和多蒙特壓米蘭奪次名　紐卡素曼聯齊小組墊底寫英超歷史 (17:32)

多蒙特上輪提前在歐聯F組脫穎而出，餘下賽前手持7分的PSG，以及同樣落後兩分的AC米蘭和紐卡素均有機會出線。PSG於51分鐘被「蜂兵」前鋒艾迪耶美的入球淋下一盆冷水，但PSG在5分鐘後便憑新星中場沙利艾美利建功，並令17歲零280天的他，成為歷來在歐聯「士哥」最年輕的法國籍球員，終助PSG以1：1打和多蒙特完場。

至於同懷着必勝之心作賽的紐卡素及客軍AC米蘭一役，主隊有中場祖連頓於33分鐘勁射死角打開紀錄，但及後被米蘭翼鋒基斯甸普列錫及卓古斯分別在59和84分鐘破門，終令「喜鵲」反負1：2，賽後續得5分包尾。米蘭則雖與PSG同得8分，卻因之前主、客場對PSG分別贏2：1和負0：3，對賽欠佳下無緣出線，將轉戰歐霸淘汰圈附加賽，教練皮奧利說：「球隊對結局失望，我們值得獲得更多。己隊知道這是一個非常難踢的分組賽。現在的目標是為奪得歐霸冠軍而全力以赴。」

PSG主帥安歷基則說：「球隊仍生還，沒有球隊願意下圈遇上我們。不過我們要在淘汰賽前努力自強，尤其作客方面。」功臣沙利艾美利則說：「我們為出線而高興，但其實可以做得好一點。足球比賽就是這樣，皮球有時總沒法進入網窩。」紐卡素領隊艾迪賀維說：「球員表現得很勇敢，製造了一些埋門機會，踢了一場好波，這結果委實令人沮喪。」

紐卡素賽後續得5分，破天荒與A組曼聯成為兩支在同屆歐聯分組賽包尾的英超球隊，而「紅魔」亦曾在2005／06年球季墊底，曼城及布力般流浪則分別在2012／13年和1995／96年球季敬陪末席。此外，紐卡素昨仗再有捷比亞及安東尼哥頓傷出，令傷兵增至12人，增添周六晚主場迎戰富咸錄得英超三連敗的機會。

歐聯16強將於香港時間下周一晚7時抽籤。

其他報道：亞洲盃｜港足展開兩周本地集訓 新入籍兵祖連奴肥彭亮相 安達臣：天大喜訊