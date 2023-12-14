亞洲盃｜港足前場添入籍兵競爭大　張憙延潘沛軒等年輕港將冀集訓為位置而戰 (18:01)

港足繼有艾華頓、米高及艾華後，再有兩名入籍兵祖連奴及史提芬彭利拿加入，加上在中甲落班的安永佳，前場位置競爭激烈、就連孫銘謙在名單上亦被改為列入後衛位置。

兩名「千禧年」出生的23歲翼鋒張憙延及潘沛軒，均稱會盡最大努力在今次集訓表現自己。張憙延透露主教練安達臣今次名單將他位置改為中場，或成增加躋身決選的契機，「杭州亞運時他曾安排我踢中場中，覺得我勝任到這位置，所以今次名單也調我在中場，看能否可踢多一個位置，給他有個選擇」。潘沛軒則希望在集訓多發揮長處，「我速度較快和勤力跑動，這是適合安達臣的踢法，希望從中給教練對我有信心，同時讓對方感受到，我真的好想爭一席參加決賽周」。

21歲門將伍瑋謙也自知所屬位置競爭大，稱會做好本分，「每日訓練都督促自己，不要浪費了這兩星期集訓。前面3名門將都非常有經驗，不過自己本錢是年輕有活力，希望帶到新刺激，給教練選擇頭痛」。

至於曾任港足U23隊長的余在言縱目前小腿仍有傷，今早只能在場邊簡單訓練。他認為跟隨大港腳訓練有一兩年，已很熟悉安達臣的踢法，「知道教練訓練需要甚麼，我覺得自己比較算跑得、搶得，都是教練進取戰術需要的內容」。

不過，26歲後衛徐宏傑因鼠蹊受傷缺陣了兩個月，最近才復操可到場邊做簡單用球訓練，承認能否入決選要與時間競賽，「現在只康復了七成，仲有些痛楚，暫時仍未能比賽，未來一周再看情况希望有好轉，最主要跟時間競賽」。

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