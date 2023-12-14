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亞洲盃｜港足展開兩周本地集訓　新入籍兵祖連奴肥彭亮相　安達臣：天大喜訊 (14:14)

為備戰下月卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，香港足球代表隊今早（14日）起在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開為期兩周的本地集訓，兩名巴西裔前鋒祖連奴及史提芬彭利拿日前完成入籍後，首次參與港足操練。主教練安達臣形容兩人趕及入選是天大喜訊，但同時指出球隊多人有傷在身，挑選25人名單並不容易。

這次30人名單中，傑志有8將入選成為大戶，然而「藍鳥」昨晚於亞冠盃作客新加坡獅城水手後，僅未有隨隊出征的祖連奴及潘沛軒出席操練，當中剛傷癒的前者，僅與上月底比賽拉傷肩膊的勞烈斯、與仍有傷的徐宏傑及余在言進行簡單跑步練習；正養傷的門將保羅則與另一傷兵、效力標準流浪的中場林衍廷在健身房訓練。此外，日前替浙江隊戰畢亞冠的中堅梁諾恆，以及效力德丙恩高斯達特二隊的射手米高，亦尚未歸隊。

祖連奴和史提芬彭利拿日前領取特區護照，隨即獲補選入港足集訓名單。33歲的祖連奴完成首課操練後說：「代表港足是我初來香港已訂立的目標，如今夢想成真，希望能在這裏譜寫歷史。」首次入選即迎來亞洲盃的大考驗，他稱自己享受挑戰，已準備屆時大展拳腳，「這是很多人渴望能參與的大賽，對我的足球生涯亦是很好的體驗。而現正是要努力的時候，兌現外界對我們的期望」。

至於35歲的「肥彭」今季為冠忠南區各賽事上陣11仗入10球，有望成為港足開拓新「入球泉源」。他透露主帥安達臣在操練後向其簡單介紹球隊戰術概念，認為港足訓練模式與球會不同。對於入選最終名單的機會，他稱一切交由教練團決定，「我只需做好本分，保持比賽狀態」。

安達臣指出，兩人趕及入籍對港足而言是天大喜訊，「很高興能擁有如此高質素的球員，我們需要能在前場帶來改變、製造入球的攻擊手」。他又為征戰英格蘭第7級別聯賽的中堅謝家強、以及傑志翼鋒費蘭度等球員的落選原因解畫，提及每名未能躋身決選的球員，背後各有充分理由，「謝家強希望留在球會爭取續約，未能回港參與集訓；費蘭度因妻子臨盆在即，決定婉拒徵召」。

兩名森巴兵加入後，令入籍兵之間亦存在競爭。效力南區的非裔翼鋒艾華對此未感壓力，「我們各有過人之處，祖連奴技術好、肥彭埋門能力強，我則具備速度。兩人都是出色的球員，競爭的確會更激烈，但同時期待跟他們合作」。

港足在本地集訓期間，將於下周一（18日）及下周六（23日）分別約戰傑志及香港U23寓賽於操。大軍在本月27日出發阿聯酋阿布扎比海外集訓前將縮減至25人，並在亞洲盃展開前決定最終23人名單。安帥表示預料將在聖誕節前後決定25人名單，形容目前仍有多名球員有傷在身下，要揀選最終人腳絕非易事。港足集訓期間仍有本地球會賽進行，安帥稱只會在比賽日「放人」出戰港超及足總盃8強，菁英盃分組賽則不放行，「當然不希望麾下在賽事受傷，惟始終現在非國際賽期，會尊重球會決定」。

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