甲一︱滿貫洋將蓋帝斯取「雙雙」　助14分挫南華取六連勝　主帥稱赴台集訓備戰對Big4 (21:37)

滿貫日前把握3星期休戰空檔期赴台灣集訓，分別與應屆超級籃球聯賽（SBL）冠、亞軍球隊裕隆納智捷及臺灣銀行友賽，取得1勝1負。雖然「綠軍」此仗入局較慢，南華甫開賽有余理洋和梁兆華聯手打出一波13：4的攻勢，但滿貫身高佔優，多次摘下進攻籃板創造得分機會，首節在蓋帝斯內外開弓獨取10分下，反超23：21。兩隊在次節拉鋸，惟葉耀邦次節末段因阻止吳松峻單刀快攻，被連判兩記違反體育道德犯規後被逐離場，南華內線更單薄，完半場落後40：48。

滿貫在下半場逐步擴大領先優勢，即使南華3大主力朱亮、余理洋和梁兆華皆得分上雙，但「綠軍」有蓋帝斯交出全場最高的30分及17個籃板，以及蔡再懃和李琪分別貢獻16和14分，終以95：81力克南華。主帥徐仲毅直言台灣球隊速度快兼防守強，早前赴台集訓對球隊甚有幫忙，「甲一已到下半季，我們4場比賽有3場對『Big 4』球隊，因此我們亦有針對性作出部署」，他續指球隊太久沒比賽，此役初段較生疏，但整體表現不錯。