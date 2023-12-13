亞冠︱傑志作客2球挫獅城水手取今屆首勝謝幕　費蘭度傳射居功 (20:08)

傑志此戰僅派遣17名球員出征新加坡，當中倒戈的韓國前國腳中鋒金信煜繼第4輪作客曼谷聯後再入大軍名單，本仗先列後備。「藍鳥」開賽3分鐘，便有費蘭度接應伊高沙托尼右路傳中後撞射，惟角度欠奉被門將擋出。兩人8分鐘後調換角色，由費蘭度左路傳中，伊高力逼敵衛雲靴遜擺烏龍，球證原指伊高犯規在先判無效，但翻看視像裁判（VAR）後改判入球成立，傑志取得領先。獅城水手失守後曾取回主導，其中比利時前U21國腳拉斯迪安39分鐘主射罰球，彎過人牆僅斜出。59分鐘，翼鋒安努亞禁區頂頭槌攻門，被傑志門將王振鵬托出底線。

藍鳥保住不失後，終於74分鐘取得「保險球」，費蘭度單人匹馬闖入禁區燙射入網。金信煜在球隊拉開比數後即入替，第2次為傑志在亞冠上陣。主隊83分鐘曾有荷蘭隊前U21射手薛高域把皮球送入網，但越位在先「食詐糊」。傑志終以2：0輕取對手，以勝仗為本季亞冠之旅謝幕。同組另一仗，韓職勁旅全北汽車先落後下，作客3：2反勝已鎖定首名的泰國球隊曼谷聯，12分次名完成。

同日上演的亞冠盃G組，日職球隊橫濱水手主場以3：0大勝中超的山東泰山後，兩隊與同日作客以3：1挫菲律賓FC卡雅的韓職球隊仁川聯同得12分；結果賽前排第3的水手憑較佳對賽得失球，反壓山東及仁川奪小組首名。山東則與I組的蔚山現代及全北汽車，成東亞區3支最佳次名晉級16強。