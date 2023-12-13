歐聯｜奧森漢破入球荒賀當選非足先生　助拿玻里次名出線　西維爾敗陣包尾無緣衛冕歐霸 (17:45)

拿玻里此仗不敗便可晉級，藉布拉加守將錫斯於9分鐘擺烏龍領前，域陀奧森漢在33分鐘取得10月初以來首個入球，除了為自己昨首度當選非洲足球先生錦上添花，也終助球隊派兩蛋完場。同組篤定首名出線的皇家馬德里有前鋒祖斯奴梅開二度，加上祖迪比寧咸在89分鐘助攻中場拍檔丹尼施巴路斯絕殺，作客以3：2反勝包尾的柏林聯，分組賽6戰全勝。

西維爾雖有37歲後衛沙治奧拉莫斯在79分鐘射入12碼，卻無法阻止球隊作客以1：2敗走朗斯和在B組「墊底」，並且無法降格參戰歐霸，令這支7屆歐霸（連同前身歐洲足協盃）盟主今季歐戰止步。榜首阿仙奴則憑鋒將尼基迪亞於42分鐘在歐聯開齋，作客與次名出線的燕豪芬各一言和，後者今季連同荷甲只曾在歐聯作客「兵工廠」落敗一次。

D組皇家蘇斯達作客與同分的國際米蘭悶和0：0後，分別以首、次名出線，亦是皇蘇歷史性首次以「一哥」身分晉級歐聯16強。賓菲加藉翼鋒迪馬利亞在32分鐘開角球直接彎入打開紀錄，助球隊作客3：1挫薩爾斯堡，取今屆首勝下升上第3，可與A組加拉塔沙雷、B組朗斯和C組布拉加一同出席歐霸淘汰圈附加賽。

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