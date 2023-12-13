羽毛球︱鄧謝配年終賽首戰直落兩局不敵中國世一組合　安洗瑩女單出師不利 (18:37)

BWF年終賽只有年度積分前8的選手可參賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪上月底在中國大師賽擊敗中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨，最終殺入4強，成功趕上年終賽尾班車，生涯第3度亮相這項賽事。不過「鄧謝配」今屆被編入「死亡B組」，首戰即硬撼有主場之利的世界排名第一組合鄭思維／黃雅瓊。

「鄧謝配」此役入局較快，初段一度領先8：2，但鄭思維／黃雅瓊隨後力追，連奪5分並乘勢扳平9：9。兩隊在中後段拉鋸，但中國隊的「世一」組合隨後再強攻得手，打出一波5：0擴大領先優勢，港隊以17：21先輸一局。

鄧俊文／謝影雪次局稍佔上風，初段曾領先10：4，惟鄧俊文在中段因飛身救球時疑傷及右肩，要求治療而暫停，港隊於賽事重開後，在中段連失6分失去優勢，鄭思維／黃雅瓊以21：17再下一城，港隊終以局數0：2吞敗。「鄧謝配」明晚將硬撼應屆世界賽冠軍徐承宰／蔡侑玎，後日在B組最後一場分組賽再鬥另一韓國組合金元昊／鄭娜銀。

女子單打方面，韓籍世界一姐安洗瑩出師不利，她在A組首戰面對同胞金佳恩，激戰49分鐘後以直落兩局18：21告負。安洗瑩早前在杭州亞運傷及右膝，休養至上月中才復出，她談及傷勢時稱：「現在傷病恢復進度不錯，我的目標是要盡快多做運動，重拾狀態。」同處A組的中華台北隊星將戴資穎，則以局數2：0輕取印尼隊新星瑪莉斯卡東宗。