歐聯｜曼聯主場一球負拜仁　18年來首次分組賽包尾出局　兼創兩劣績紀錄 (13:00)

曼聯及拜仁剛於聯賽大敗一場，紅魔英超主場意外地0：3負般尼茅夫，拜仁作客1：5慘負法蘭克福吞今季德甲首敗。曼聯要歐聯出線除了今仗必須勝出，同時還要寄望同組另一場哥本哈根打和加拉塔沙雷，形勢相當被動，然而紅魔在這場背水一戰表現仍然乏善可陳，在奧脫福球場出擊卻被拜仁反客為主壓制，全場只有5次射門1次中龍，僅得勞基梳爾在上半場的遠射被門將紐亞托出，結果在70分鐘被客軍一次組織撕破防線，由京士利高文突入禁區射破大門，終負0：1。

A組最終結果，拜仁6戰16分首名出線，哥本哈根主場1：0小勝加拉塔沙雷後，6戰8分取得次名，繼2010/11年後、事隔13年再次有丹麥球隊晉身16強；加拉塔沙雷5分第3轉戰歐霸。曼聯4分包尾，繼2005/06年一屆後再次排末席及聖誕前提早在歐洲賽畢業，今季只餘英超及英格蘭足總盃兩條戰線。

紅魔今季表現反覆，尤其在歐聯多仗更因防守犯錯導致失分，結果6場僅1勝得4分共失15球，成歷來第4隊英超在歐聯分組賽包尾出局，更是隊史在歐洲賽最低分數一屆，以及打破英超球隊在歐聯分組賽單屆失球最多紀錄。

曼聯本月已4戰3敗，禍不單行今仗更有兩名守將哈利馬古尼及梳爾於半場前傷出，緊接3場聯賽更要作客惡鬥利物浦及韋斯咸，以及主場對今季「黑馬」阿士東維拉，領隊坦夏格帥位岌岌可危，但這名荷蘭籍教頭賽後仍稱球隊是役表現不錯，「比賽形勢上我們沒有輸，防守做得不錯，令拜仁失去比賽節奏，整體表現也算好，但有一些犯錯，亦未能把握入球機會，結果還不夠好，我們必須從中汲取教訓」。對於歐聯出局，他承認今屆入球多同時有不少犯錯導致失球，「但不只是一名球員失誤，而是不同球員都有犯錯，結果給對手有還擊機會」。他稱緊接將會專注英超聯賽，力爭前四從而下屆續戰歐聯。