明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜曼聯主場一球負拜仁　18年來首次分組賽包尾出局　兼創兩劣績紀錄 (13:00)

曼聯在今晨（13日）歐聯A組「生死戰」主場0：1不敵拜仁慕尼黑，18年來首次分組賽包尾出局，且僅得4分兼共失15球，為英超球隊歷來參加歐聯分組賽最差成績。屋漏偏逢連夜雨，「紅魔」更有兩名守將哈利馬古尼及勞基梳爾傷出，下周日英超「雙紅會」面臨殘陣作客利物浦。

曼聯及拜仁剛於聯賽大敗一場，紅魔英超主場意外地0：3負般尼茅夫，拜仁作客1：5慘負法蘭克福吞今季德甲首敗。曼聯要歐聯出線除了今仗必須勝出，同時還要寄望同組另一場哥本哈根打和加拉塔沙雷，形勢相當被動，然而紅魔在這場背水一戰表現仍然乏善可陳，在奧脫福球場出擊卻被拜仁反客為主壓制，全場只有5次射門1次中龍，僅得勞基梳爾在上半場的遠射被門將紐亞托出，結果在70分鐘被客軍一次組織撕破防線，由京士利高文突入禁區射破大門，終負0：1。

A組最終結果，拜仁6戰16分首名出線，哥本哈根主場1：0小勝加拉塔沙雷後，6戰8分取得次名，繼2010/11年後、事隔13年再次有丹麥球隊晉身16強；加拉塔沙雷5分第3轉戰歐霸。曼聯4分包尾，繼2005/06年一屆後再次排末席及聖誕前提早在歐洲賽畢業，今季只餘英超及英格蘭足總盃兩條戰線。

紅魔今季表現反覆，尤其在歐聯多仗更因防守犯錯導致失分，結果6場僅1勝得4分共失15球，成歷來第4隊英超在歐聯分組賽包尾出局，更是隊史在歐洲賽最低分數一屆，以及打破英超球隊在歐聯分組賽單屆失球最多紀錄。

曼聯本月已4戰3敗，禍不單行今仗更有兩名守將哈利馬古尼及梳爾於半場前傷出，緊接3場聯賽更要作客惡鬥利物浦及韋斯咸，以及主場對今季「黑馬」阿士東維拉，領隊坦夏格帥位岌岌可危，但這名荷蘭籍教頭賽後仍稱球隊是役表現不錯，「比賽形勢上我們沒有輸，防守做得不錯，令拜仁失去比賽節奏，整體表現也算好，但有一些犯錯，亦未能把握入球機會，結果還不夠好，我們必須從中汲取教訓」。對於歐聯出局，他承認今屆入球多同時有不少犯錯導致失球，「但不只是一名球員失誤，而是不同球員都有犯錯，結果給對手有還擊機會」。他稱緊接將會專注英超聯賽，力爭前四從而下屆續戰歐聯。

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 歐聯 曼聯 拜仁慕尼黑 加拉塔沙雷 哥本哈根 哈利馬古尼 坦夏格 京士利高文 勞基梳爾

上 / 下一篇新聞