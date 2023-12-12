桌球｜港將同賀桌總30周年　傅家俊家庭為重減征戰　盼重質不重量 (21:00)

傅家俊今日攜同妻女出席晚宴，並與一班舊隊友聚頭，包括在1998年曼谷亞運男子隊際賽為香港桌球隊贏得隊史首金的陳國明及陳偉達。他隨後受訪透露，後日將啟程到英國，出戰德國大師賽外圍賽，爭奪來年1月底的正賽資格，隨後轉戰澳門桌球大師邀請賽。

傅家俊在5月獲世界桌球聯會（WST）頒發外卡，續戰兩季職業賽。被問到今季表現，這名香港「一哥」坦承仍需時重拾狀態，但有感能跟頂級球員競爭，「對上高排名的球手，我可以打到決勝局，只輸幾隻波，感覺跟他們的距離拉近了」。

他續指近年把重心放在家庭，在世界排名上不會將自己逼得太緊，「世界排名真的是多勞多得，作為海外球手去到這階段，很難整年留在英國出戰，我不會給自己太多壓力，還是享受桌球較重要，比賽質素較參賽數量重要」。

傅家俊稱早前因為想專心備戰在中國的賽事，因此退出蘇格蘭公開賽，「面對這種問題，我會輸蝕一點，愈來愈難上到以前水平，但我仍會盡力」。至於丁俊暉同日在蘇格蘭公開賽外圍賽以直落4局勝出，殺入正賽。

另外，張家瑋上月在國際桌球總會（IBSF）世界錦標賽殺入男子個人決賽，成為繼1997年封王的傅家俊後，第2名晉級決賽的香港男子球手，這名24歲小將隨後再伙鄭宇喬在隊際賽為港隊歷史性奪金，傅家俊不忘鼓勵師弟繼續努力。

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