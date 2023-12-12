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羽毛球｜世界羽聯年終賽明展開　鄧謝配B組首擊惡鬥「世一」 (17:00)

世界羽聯（BWF）年終賽將明日（13日）假中國杭州上演，混雙組合鄧俊文／謝影雪成港隊唯一代表。賽會昨晚舉行歡迎晚宴暨年度頒獎禮，並在晚宴期間進行抽籤，「鄧謝配」被編入混雙B組，明午5時先硬撼中國隊「世一」組合鄭思維／黃雅瓊，隨後再跟兩對韓國組合交手。

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪上月底在中國大師賽擊敗中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨，最終殺入4強，成功趕上年終賽尾班車，生涯第3度亮相這項賽事。「鄧謝配」過去曾兩度入圍賽年終賽，包括2017年殺入決賽，終不敵鄭思維／陳清晨，屈居亞軍，兩人在2021年則從小組出線。

鄧俊文和謝影雪盛裝出席晚宴，兩人在抽籤儀式中，與中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊、應屆世界賽冠軍的韓國組合徐承宰／蔡侑玎、以及另一韓國隊代表金元昊／鄭娜銀同被編入混雙B組，料遇上連場硬仗。

至於BWF昨晚同時頒發年度最佳獎項，當中年度最佳男、女球員均由韓籍球員贏出。雙打球手徐承宰榮膺最佳男球員，他不論在男雙伙拍金元昊，抑或混雙與蔡侑玎拍檔均有出色表現，這也是自1999年後首位奪得這項榮譽的雙打球員；而安洗瑩則以大熱姿態贏得年度最佳女球員的殊榮，這名「天才少女」今年共贏得包括世界賽在內的10項錦標。中國隊的女雙組合陳清晨／賈一凡獲選為最佳組合，而混雙代表蔣振邦／魏雅欣在世巡賽的第一個賽季，世界排名便攀升至第6，則被選為年度進步最快球員。

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