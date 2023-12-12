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季前友賽｜國際邁阿密落實明年訪港前先鬥沙特兩勁旅　美斯將再戰C朗　傳艾納斯下月訪華 (15:55)

美職球會國際邁阿密繼上周五宣布明年2月4日訪港後，今（12日）落實此前會先到沙特阿拉伯踢兩場友賽，對手為艾納斯及希拉爾，令兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）有機會再度交鋒。

國際邁阿密宣布在明年季前世界巡迴之旅期間，將參與兩場「利雅德球季盃」對兩支沙特聯勁旅，分別為1月29日對希拉爾，以及2月1日對艾納斯。邁阿密的阿根廷球王美斯，將有機會與效力艾納斯的基斯坦奴朗拿度（C朗）再次交手。今年1月底兩大球王已曾在沙特阿拉伯對決，當時效力巴黎聖日耳門（PSG）的美斯，以5：4險勝c朗梅開二度的利雅德明星隊。

連同2月4日來港對香港隊，這支美職球隊將7日內踢3仗，而此前於1月19日，會先造訪與薩爾瓦多國家隊友賽。

香港明年初將至少有3場外隊或名宿訪港到香港大球場踢表演賽，先是1月20日有奧雲、史高斯及費高等逾20名宿參與的「世界足球傳奇盃」，門票今起發售，票價由280到980元不等，學生及長者票100元；2月4日國際邁阿密對由港超球員組成的「香港隊」，以及賽前一日公開操練門票，將於周五早上11時在Klook平台發售，票價介乎880至4880元。而據悉農曆新年期間亦將會舉行有多個海外名宿參與的賀歲盃。

此外，艾納斯行政總裁古度菲恩加昨與中國駐沙特阿拉伯大使陳偉慶會面時，透露球會有機會即將訪華與中國球隊比賽。據內地傳媒報道，這支沙特聯豪門擬1月24及28日，將於深圳大運中心分別對四川九牛及上海申花。

而C朗今在沙特國王盃8強射入一球，協助艾納斯以5：2大勝艾沙比，晉身4強。C朗取得2023年第50球，暫與曼城射手艾寧夏蘭特並列今年入球王，拜仁慕尼黑的哈利卡尼及PSG的基利安麥巴比僅落後一球。這名38歲葡萄牙隊球星今季為艾納斯上陣28場入26球，他賽後在社交網稱今年還有時間，希望能再入多數球。

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