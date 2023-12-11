足球｜基羅納挫巴塞西甲重登榜首　伊巴謙莫域回巢當AC米蘭顧問 (22:30)

基羅納作客巴塞互攻，分別交出15射7中和31射11中，惟基軍終藉杜夫比克、米基爾古迪利斯、華利費南迪斯及史杜安尼建功，擊敗有羅拔利雲度夫斯基及根度簡「士哥」的巴塞。巴塞主帥沙維不諱言「球隊製造很多機會，但入球數字未達預期，更因後防犯錯，球隊由優勢變成劣勢。我們必須好好改善。」同日另一仗CF格蘭納達主場以0：1落後畢爾包的另一仗，因有球迷在看台上心臟病發離世而暫停，終決定押後至明晨完成餘下比賽。

德甲領頭羊利華古遜作客1：1逼和史特加後，成歐洲五大聯賽唯一不敗之師。法甲包尾的里昂憑拿卡錫迪連中三元主場以3：0挫圖盧茲和結束3連敗，而大勇的奧巴美揚又為馬賽梅開二度兼獻助攻，助球隊作客以4：2打敗羅連安特。意甲羅馬有射手盧卡古及沙利斯基領紅下，主場1：1與費倫天拿握手言和。

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