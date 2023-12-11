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傑運｜傑運提名期展開　最佳運動隊伍競爭激烈　料七欖港足大熱之選 (21:01)

「國泰2023年度香港傑出運動員選舉」正式接受體育總會提名，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會今日（11日）假奧運大樓舉行記者招待會公布相關資訊，在杭州亞運衛冕成功的男子七人欖球隊，以及歷史性殺入4強的港足，料為最佳運動隊伍的大熱之選。

被喻為「體壇奧斯卡」的香港傑出運動員選舉，今屆共設4個組別的獎項，包括：香港傑出男、女運動員、最佳運動組合及最佳運動隊伍；其中傑出男、女運動員分別會誕生最多5位得獎者，當中得票最高的兩位將分別成為星中之星。至於最佳運動組合的得獎者共3組，最佳運動隊伍則會有一隊獲獎。提名期由明日起至來年1月11日，公眾投票期為2月16日至3月17日，選舉結果將於4月24日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮揭曉。

壁球港隊一姐何子樂、亞運七人欖球金牌得主李卡度、亞運足球代表隊門將謝家榮，以及羽毛球隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖今出席記者會。當中謝家榮相信港足在亞運歷史性得第4的表現，有力爭取自2015年後再為港足贏得最佳運動隊伍殊榮。他又期望在來年亞洲盃延續好表現，以行動拉票之餘，亦吸引更多市民入場支持港足，「希望屆時可以用表現說服更多人投票給我們，但香港其他團隊項目都有很好成績，所以這個獎一定競爭激烈」。至於七欖代表隊在過去4屆蟬聯最佳運動隊伍，李卡度不諱言期望「冧莊」，但也認為港足有能力爭獎：「港足在亞運入到4強，成績有目共睹，因此即使最終由港足獲獎，我都會恭喜他們」。

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