英超｜熱刺擊潰紐卡素止頹　孫興慜連續8季入球「上雙」　哥迪奧拿證夏蘭特可踢世冠盃 (19:35)

熱刺的烏杜治及李察利臣先後在26和38分鐘，接應孫興慜兩度左路傳中近射得手。換邊後李察利臣於60分鐘再下一城，加上孫興慜在85分鐘博得極刑親自操刀一針見血，終助球隊以4：1大勝有祖連頓補時階段「破蛋」的紐卡素。孫興慜此役創下連續8季在英超取得雙位數入球，追平阿仙奴名將亨利紀錄，但與2014／15至2022／23年入球上雙的前隊友哈利卡尼相比，「老孫」尚差1季方能追平。

兩支「藍軍」車路士及曼城方面，不約而同再出現「十字軍」，其中「藍戰士」負愛華頓一役中，列斯占士疑再次觸傷大腿舊患，只上陣了27分鐘就被調離戰陣，領隊普捷天奴賽後承認「再次受傷絕非好事，因為他是我們重要一員」。剛作客險勝盧頓的曼城，射手艾寧夏蘭特因腳部傷患續避戰，不過主帥哥迪奧拿派定心丸，表明「夏蘭特傷勢不重，他未必趕及下輪對水晶宮的賽事復出，但之後的世冠盃賽事應問題不大」。

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