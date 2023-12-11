亞洲盃｜港足公布集訓決選29人　祖連奴入圍　前隊長黃洋落選：壓逼踢法已超承受強度 (18:06)

現年40歲的黃洋今季為傑志僅上陣7場共312分鐘，包括上周五港超對晉峰後備入替只有7分鐘。他賽後向本報談及亞洲盃決選機會時，似已打定輸數，「過去兩次都無入選港隊，近3年在球會後備居多，心態已調整好，雖然都想踢亞洲盃決賽周，但即使無，我覺得自己的港隊生涯已經好好」。黃洋自2012年2月起代表港足，11年至今在國際A級賽上陣71場入1球，對上一次上陣為今年9月初作客柬埔寨隊。

「大哥」透露，港足主教練安達臣季初跟他有過詳細交談，「他表明擔憂我若在傑志踢得少，一是狀態唔夠，體能可否維持全場，二來亦對其他球員唔公平，這個講法我是接受的，而且主教練的壓逼踢法，其實已超出我可以承受的強度，一路都是捱緊」。黃洋也傾向當打港將應要開始踢更多國際賽，「防中位置無論胡晉銘還是林衍廷，他們在亞運的表現都很好，所以他們可以踢我都會開心」。而傑志周三將在亞冠盃分組賽F組收官戰作客獅城水手，大軍僅17人今出征新加坡，黃洋亦在陣中。

除了黃洋，上月公布的41人初選名單中，還有效力英格蘭第7級別聯賽球會Radcliffe FC的中堅謝家強、日前落實從大埔轉投瑞典次級聯賽球會IK Oddevold的右閘亞歷斯祖，以及傑志巴西裔翼鋒費蘭度等13人落選。港足將於本月14至27日在本地集訓，其間將友賽傑志及香港U23。此外，沙特阿拉伯足總昨晚公布亞洲盃前的熱身賽賽程，當中確定將於下月10日在多哈約戰港足。

港足亞洲盃集訓29人決選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、孫銘謙 (東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧 、羅梓駿(傑志)、徐宏傑(理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、張憙延、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高 (恩高斯達特)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)