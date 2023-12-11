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亞洲盃｜港足公布集訓決選29人　祖連奴入圍　前隊長黃洋落選：壓逼踢法已超承受強度 (18:06)

為備戰下月在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，香港足球代表隊周四（14日）起將舉行為期兩周的本地集訓。香港足總今晚（11日）公布港足29人決選名單，當中近年在傑志上陣漸減的前隊長黃洋，以及現於英格蘭低組別聯賽落班的入籍後衛謝家強均落選；日前取得特區護照的「藍鳥」巴西裔前鋒祖連奴，則首次入選。

現年40歲的黃洋今季為傑志僅上陣7場共312分鐘，包括上周五港超對晉峰後備入替只有7分鐘。他賽後向本報談及亞洲盃決選機會時，似已打定輸數，「過去兩次都無入選港隊，近3年在球會後備居多，心態已調整好，雖然都想踢亞洲盃決賽周，但即使無，我覺得自己的港隊生涯已經好好」。黃洋自2012年2月起代表港足，11年至今在國際A級賽上陣71場入1球，對上一次上陣為今年9月初作客柬埔寨隊。

「大哥」透露，港足主教練安達臣季初跟他有過詳細交談，「他表明擔憂我若在傑志踢得少，一是狀態唔夠，體能可否維持全場，二來亦對其他球員唔公平，這個講法我是接受的，而且主教練的壓逼踢法，其實已超出我可以承受的強度，一路都是捱緊」。黃洋也傾向當打港將應要開始踢更多國際賽，「防中位置無論胡晉銘還是林衍廷，他們在亞運的表現都很好，所以他們可以踢我都會開心」。而傑志周三將在亞冠盃分組賽F組收官戰作客獅城水手，大軍僅17人今出征新加坡，黃洋亦在陣中。

除了黃洋，上月公布的41人初選名單中，還有效力英格蘭第7級別聯賽球會Radcliffe FC的中堅謝家強、日前落實從大埔轉投瑞典次級聯賽球會IK Oddevold的右閘亞歷斯祖，以及傑志巴西裔翼鋒費蘭度等13人落選。港足將於本月14至27日在本地集訓，其間將友賽傑志及香港U23。此外，沙特阿拉伯足總昨晚公布亞洲盃前的熱身賽賽程，當中確定將於下月10日在多哈約戰港足。

港足亞洲盃集訓29人決選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、孫銘謙 (東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧 、羅梓駿(傑志)、徐宏傑(理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、張憙延、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高 (恩高斯達特)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)

相關字詞﹕體育 港足 黃洋 祖連奴 亞洲盃 編輯推介

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