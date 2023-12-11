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籃球｜逃出鬼門關後復出　勒邦占士長子大學處子戰獻4分　「大帝」現場觀戰心情激動 (16:57)

洛杉磯湖人球星勒邦占士的長子布朗尼（Bronny James），自7月練習時出現心臟驟停後，今早（11日）終首為南加州大學（USC）披甲，父親到場觀戰下上陣17分鐘並攻入4分。他賽後感激各界協助其度過人生艱難時刻，「大帝」則形容見證愛兒重返球場心情激動，「你給予了我生命的更多」。

布朗尼在7月底練習時心臟驟停休克，一度留醫深切治療部（ICU），上月底才獲醫生確認可復出。這名大學「新鮮人」今早終為USC演處子戰，在全美大學體育協會（NCAA）第一級別主場迎戰加州州立大學長灘分校，先列後備下錄得4分、3個籃板、2次助攻、1次封阻及2次抄截；而USC此戰終戰至加時，以79：84落敗，本季戰績5勝4負。

逃離「鬼門關」後逾4個月終重踏賽場，布朗尼形容經歷人生艱難時刻，能夠復出心存感激，「感謝診所團隊為我所做一切，以及家人這段時間的支持；教練、隊友亦從開始一直伴隨左右，很感謝他們伸出援手」。

布朗尼復出亦吸引不少NBA球星關注，除了勒邦占士現場力挺愛兒，「大帝」在邁阿密熱火時期的隊友韋迪對此亦非常感觸，「看見他步出球場已讓我顫抖。布朗尼，歡迎重返你熱愛的賽場」。勒邦的場上勁敵杜蘭特，亦在社交網歡迎布朗尼回歸。

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相關字詞﹕體育 勒邦占士 布朗尼 南加州大學 編輯推介

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