英超｜曼城反勝盧頓返勝軌　車路士吞愛華頓兩蛋兼折兩將 (00:05)

曼城昨仗除了有長期傷兵奇雲迪布尼，亦有主力鋒將艾寧夏蘭特及謝利美杜古同告因傷避戰。不過面對護級分子的盧頓，「藍月」甫開賽便圍攻，上半場多次在禁區外施遠射皆無功而還之餘，更在完半場補時階段，被主隊盧頓藉一次反擊，由翼鋒安祖斯唐辛右路傳中予殺入禁區的前鋒伊利查艾迪巴約近門頂入先開紀錄，意外地在半場以一球領先。

換邊後曼城積極反撲，雖有後衛魯賓戴亞斯於59分鐘近門射中楣彈出，但3分鐘後隨即有中場貝拿度施華冷箭得手扳平。藍月隨後得勢不饒人，於65分鐘再藉前場壓迫搶得皮球後，由基亞利殊接應前線拍檔祖利安艾華利斯的右路傳中近門射入，3分鐘內連入兩球反超前。結果曼城有驚無險以2：1反勝，走出4輪不勝走勢，以16戰得33分續排第4。

至於有多達10名傷兵缺陣的車路士，昨征戰愛華頓戰至27分鐘再有後衛列斯占士傷出，由利維高維爾入替。隨後球隊更是「陪了夫人又折兵」，在54分鐘被「拖肥」中場杜哥利一記遠射撕破防線後，再有門將羅拔山齊士於84分鐘因傷退下火線，由比杜域入替，但這名後備門將於完場前補時階段撲出對手的傳中不遠，被主隊後備前鋒路易斯杜賓遠射拉開比數，最終「藍戰士」以0：2告負，兩連敗後以16戰得19分，被同日贏波的富咸以兩分壓過跌落第11位。

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