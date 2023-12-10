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劍擊｜港隊男花擊敗日本隊奪銅　相隔3年再奪世盃分站團體賽獎牌 (21:23)

男子花劍世界盃日本站今（10日）上演團體賽，由張家朗、蔡俊彥、崔浩然及吳諾弘組成的港隊，雖在4強不敵勁敵意大利隊，但力戰下於銅牌戰力克世界排名第一的東道主日本隊，相隔3年再奪世盃分站團體賽獎牌。

團體世界排名第6的男子花劍港隊直入16強，首戰先以45：36挫比利時隊，再於8強以45：30輕取世界第3的美國隊。不過，在4強遇上世界二哥意大利隊陷苦戰，昨在個人賽摘銅的蔡俊彥首局雖以5：3領先，但及後一度被拉開9分。即使「劍神」張家朗第6局一度追近至28：30，但最終仍以40：45告負。

港隊及後轉戰銅牌戰，面對「世一」的東道主日本隊，次局張家朗打出6：0攻勢後領先10：5，加上諾弘在第7局亦打出5：0攻勢拉開比數，最終港隊贏45：35摘銅而回，繼2020年初的埃及站後，相隔逾3年再奪世盃分站團體賽獎牌。

至於在溫哥華舉行的重劍世界盃加拿大站，世界排名第一的港隊女將江旻憓，意外於首圈不敵中國隊的許諾止步；男子個人賽方面，港將方凱申則力戰至16強不敵中國隊的俞樂凡出局，隊友何瑋桁及吳浩天則同於首圈止步。

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